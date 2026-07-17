Meteorolog Marko Čubrilo upozorava da će atmosfera postati veoma nestabilna i da postoji mogućnost razvoja superćelijskih oluja, dok od naredne sedmice sledi duži period svežijeg vremena.

Prema njegovoj prognozi, petak će proteći u znaku pretežno sunčanog i veoma toplog vremena, dok se tokom noći ka suboti na severu regiona očekuju prvi predfrontalni pljuskovi.

Najveća opasnost u subotu po podne

Čubrilo navodi da će u subotu tokom prvog dela dana biti sparno, uz retke pljuskove, ali da bi od popodnevnih časova moglo doći do naglog razvoja veoma snažne zone nestabilnosti.

Kako objašnjava, oko 16 časova nad većim delom Bosne i Hercegovine trebalo bi da se formira snažan olujni sistem koji će se, nošen jugozapadnim strujanjem, premeštati ka severoistoku.

Ukoliko zadrži snagu, ovaj sistem mogao bi da zahvati i delove Srbije, donoseći intenzivne grmljavinske pljuskove, grad, olujne udare vetra i veliku količinu kiše za kratko vreme.

Meteorolog ističe da će konačna procena intenziteta biti moguća tek nakon novih proračuna, ali upozorava da bi u slučaju razvoja superćelijskih oluja opasnost od ozbiljnih vremenskih nepogoda mogla biti velika.

Kratko smirivanje, pa novo pogoršanje

U nedelju se očekuje kratkotrajna stabilizacija vremena, uz maksimalne temperature od 24 do 30 stepeni.

Međutim, već kasnije tokom dana i u večernjim satima na severozapadu regiona moguće je novo približavanje zone nestabilnosti sa pljuskovima i grmljavinom.

Sledeće nedelje stiže pauza od leta

Prema prognozi Marka Čubrila, od nedelje će nad naše područje u talasima pristizati svežiji i nestabilniji vazduh, zbog čega će gotovo cele naredne sedmice biti promenljivo vreme sa čestim pljuskovima i povremeno pojačanim severozapadnim vetrom.

Noći će od sredine sedmice postati neuobičajeno sveže za drugi deo jula, dok bi dnevne temperature krajem sedmice mogle da se kreću između svega 17 i 24 stepena.

Moguć razvoj sekundarnog ciklona

Meteorolog navodi da pojedini prognostički modeli za kraj naredne sedmice ukazuju na mogućnost razvoja sekundarnog ciklona nad južnim Jadranom ili Jonskim morem, što bi za ovo doba godine predstavljalo neuobičajenu pojavu.

Naglašava da taj scenario još nije izvestan i da će naredni meteorološki proračuni pokazati da li će se ostvariti.

Takav razvoj situacije mogao bi da utiče i na vreme na južnom Jadranu i grčkom primorju, gde bi, osim osveženja, moglo doći i do izraženijeg pogoršanja vremena.

Povratak letnjih temperatura tek krajem meseca

Čubrilo očekuje da će se stabilnije i toplije vreme postepeno vratiti tek posle 27. jula, kada bi nad regionom ponovo trebalo da ojača anticiklon.

Ipak, prema trenutnim prognozama, za sada nema naznaka novog dugotrajnog talasa ekstremnih vrućina kakav je obeležio prethodni period.