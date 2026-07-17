Dve osobe pronađene su mrtve u stanu koji je zahvatio požar na beogradskoj opštini Zvezdara. Ekipe Hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt nesrećnih ljudi.

Kako se saznaje na licu mesta, komšije su osetile dim u zgradi koji je dolazio iz stana. Kucali su na vrata, ali im niko nije otvarao.

Zatim su pozvali vatrogasce, koji su razvalili vrata i ušli u stan, gde su zatekli dva tela.

- U pitanju je nova zgrada. Bračni par koji je tu živeo doselio se skoro, pa se skoro nisu ni poznavali sa ostalima u zgradi - rekle su komšije.

Na licu mesta je i policija, a tela supružnika su poslata na Institut za sudsku medicinu gde će biti obavljena obdukcija.

Alo/Telegraf

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