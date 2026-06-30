Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 52. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 650.000 nije izvučena. Međutim, izvučene su "šestica" u vrednosti od 3.287.160 dinara.

Loto rezultati

Dobitna kombinacija glasila je: 1, 14, 22, 23, 24, 34, 36.

Sedmica koja je iznosila 650.000 nije izvučena

Večeras je jedan igrač izvukao šesticu koja je vredela 3.287.160 dinara.

Loto plus rezultati

Dobitna kombinacija za Loto plus glasila je: 1, 4, 7, 13, 18, 27, 28.

U Loto plus izvlačenju nije izvučena sedmica koja je vredela 2.750.000 evra

U igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 52. kolu se igrala za 30.000 evra.

Džoker kombinacija glasila je: 8 2 9 5 6 5

U ovom kolu nije izvučen „džoker“ dobitnik.

Kompletan izveštaj i rezultate Loto izvlačenja možete pogledati na sajtu Državne lutrije Srbije.