Prema navodima časopisa, nagrade za najbolje banke dodeljene su institucijama koje su tokom 2025. godine ostvarile snažan uticaj na industriju, uz izuzetne finansijske rezultate i kvalitet poslovanja u ključnim segmentima bankarstva. U procesu ocenjivanja posebno su vrednovani realizacija strategije, ulaganja u proizvode, distributivne kanale, korisničko iskustvo i digitalizaciju, kao i inicijative koje doprinose jačanju dugoročnih odnosa sa klijentima, finansijskoj inkluziji i razvoju zaposlenih.

„Priznanje magazina Euromoney za najbolju banku u Srbiji potvrđuje našu dugogodišnju lidersku poziciju na tržištu, održiv rast i sposobnosti da klijentima pružimo sveobuhvatnu podršku kojom transakciono bankarstvo, finansiranje, upravljanje imovinom, finansijsko planiranje i osiguranje povezujemo u celovito i dosledno korisničko iskustvo. Iza takvog pristupa stoje finansijska snaga, tehnološka transformacija, inovativnost i stručnost ljudi usmerenih ka istom cilju: da građanima, privredi i zajednici pružimo relevantnu podršku i trajnu vrednost“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Pored Banca Intesa, nagrađene su i druge članice Divizije međunarodnih banaka Intesa Sanpaolo grupe. ALEXBANK prepoznata je kao najbolja banka za poslovanje sa stanovništvom u Egiptu, Privredna Banka Zagreb (PBZ) proglašena je najboljom bankom za poslovanje sa stanovništvom i najboljom ESG bankom u Hrvatskoj, dok se CIB banka izdvojila kao najbolja banka za stambeno kreditiranje u Mađarskoj. Među ovogodišnjim dobitnicima je i IMI Divizija za poslovanje sa privredom i investiciono bankarstvo Intesa Sanpaolo, koja je dobila priznanje za najbolju investicionu banku u Italiji.

Banca Intesa već 18 godina zauzima vodeću poziciju na domaćem tržištu mereno glavnim pokazateljima poslovanja. Banka je i 2025. nastavila da beleži izuzetne poslovne rezultate, sa udelom od 15.3 odsto u ukupnoj neto aktivi, 15.6 odsto u depozitima klijenata i 14.4 odsto u ukupnom kapitalu na kraju godine, oslanjajući se na diversifikovan poslovni model i organski rast kako bi dodatno učvrstila svoju konkurentsku prednost.

Magazin Euromoney, osnovan 1969. godine, jedan je od najuticajnijih izvora analiza, istraživanja i tržišnih uvida za globalnu finansijsku industriju. Časopis od 1992. godine dodeljuje nagrade za izvrsnost koje predstavljaju jedno od najuglednijih priznanja u globalnoj bankarskoj i finansijskoj industriji i ključno međunarodno merilo uspeha, inovativnosti i tržišnog uticaja finansijskih institucija.