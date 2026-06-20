U 49. kolu Loto igre, u petak uveče, izvučen je dobitnik Džokera vrednog 520.000 evra, odnosno 63.369.160 dinara, a srećni listić uplaćen je u Brusu, saopštila je Državna lutrija Srbije.

Dobitni listić je 01-07978-25-5-26-00014, a igrač je uplatio 05 (pet) Loto kombinacija, 05 (pet) Loto Plus kombinacija i jedan Joker broj.

Ukupna uplata je 800 dinara. Listić je uplaćen juče na uplatnom mestu ŠTAMPA KS Brus, Kralja Petra. Iznos dobitka za Džokera je 63.369.160,00 dinara.

Ostalih dobitaka nema na potvrdi. U ponedeljak je izvučen Loto pet dobitnik, koji je osvojio 910.000 evra, dok je u sredu Bingo igrač osvojio 230.000 evra.

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