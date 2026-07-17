Govoreći za RTS, Todorović je naveo da će se maksimalne dnevne temperature u većem delu Srbije kretati između 32 i 36 stepeni, dok će ponegde dostići i 37 stepeni.

"U Beogradu danas i sutra oko 35, u nekim mestima Srbije 36, eventualno 37, ali u rasponu od 32 do 36, dok ne stignu oblaci da ohlade malo atmosferu", rekao je Todorović.

Pljuskovi i grmljavina stižu već za vikend

Prvi znaci promene vremena očekuju se već u subotu ujutru, dok će glavnina pogoršanja stići tokom noći između subote i nedelje, kada se očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

Prema njegovim rečima, osveženje će se osetiti već u nedelju, kada će temperatura pasti za dva do tri stepena, dok će u ponedeljak uslediti dodatni pad od tri do četiri stepena.

"Onda će da bude u nedelju pad temperature za dva, tri stepena, a u ponedeljak još za tri, četiri stepena, tako da bi čitava naredna sedmica, od 20. do 25. jula, biće ispod 30 maksimalna temperatura", objasnio je meteorolog.

Kako je dodao, takve vrednosti odgovaraju proseku za jul.

Zašto je u Beogradu noću toplije nego u ostatku Srbije

Govoreći o jutarnjim temperaturama, Todorović je rekao da će se one uglavnom kretati oko 20 stepeni, dok će Beograd zbog efekta urbanog zagrevanja biti topliji.

"Beograd je tu malo izuzetak, on skače zbog takozvanog toplotnog ostrva, betona, saobraćaja, grejanja na klimu koja hladi stanove, a greje atmosferu", rekao je Todorović.

Jak pljusak pogodio Prijepolje

Meteorolog je podsetio da su se i prethodnog dana razvili jaki pljuskovi na zapadu, kao i u delovima južne i centralne Srbije. Posebno je izdvojio područje Prijepolja, gde je lokalno palo oko 40 milimetara kiše.

"Na području jugozapadne Srbije, kod Prijepolja i u samom Prijepolju i u tim okolnim mestima je bio žestok pljusak. Dobio sam informaciju od svog prijatelja koji živi tamo, a koji se bavi malo tim merenjima, da je na njegovom mernom mestu palo 40 milimetara kiše, što se smatra jačim pljuskom, ali na okolnim brdima poneka kap. To je karakteristika letnjih pljuskova, negde napravi bujicu, a negde ostane suvo", objasnio je Todorović.

Ipak, naglasio je da je ukupna količina padavina i dalje ispod proseka.

Zašto posle velikih vrućina dolaze oluje

Prema rečima meteorologa, smena tropskih vrućina i naglih zahlađenja tipična je za naše podneblje. Cikloni koji stižu sa severnog Atlantika potiskuju topao vazduh, donose oblake, kišu i pljuskove, dok između njihovih prodora dominira anticiklon koji omogućava sunčano i veoma toplo vreme.

Dodao je da nije uveren da su današnji pljuskovi jači nego ranije, već da su takve vremenske pojave oduvek bile karakteristične za leto. Istakao je i da meteorolozi mogu unapred da odrede region u kojem postoji najveća verovatnoća za padavine, ali da nije moguće precizno predvideti da li će se grad ili snažan pljusak dogoditi baš u određenom mestu.

Hoće li biti novog toplotnog talasa?

Todorović smatra da se izraz "toplotni talas" danas koristi prečesto. Kako je objasnio, da bi se neka pojava smatrala toplotnim talasom, potrebno je da najmanje pet uzastopnih dana temperature budu najmanje pet stepeni iznad proseka.

"Onaj junski je ispunjen, a do kraja jula neće biti", naveo je Todorović.

Govoreći o avgustu, rekao je da se očekuje topao mesec sa nekoliko dana kada će temperature dostizati oko 35 stepeni, ali i sa periodima kada će maksimalne dnevne vrednosti biti ispod 30 stepeni. Dodao je da bi i jul i avgust ove godine, u proseku, trebalo da budu nešto svežiji nego prošle godine.

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