U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Posle podne je, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša.

U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar.Duvaće slab i umeren vetar, promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od 17 stepeni do 22, a najviša od 33 do 36 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće oko 22 stepena, a najviša oko 35 stepeni. Do kraja druge i u trećoj dekadi jula biće promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i prolaznih pljuskova sa grmljavinom.

Za dane vikenda maksimalna temperatura od 30 stepeni do 36, a zatim u padu, pa će od utorka naredne sedmice u većini mesta biti od 25 stepeni do 29 stepeni.

Biometeorološka prognoza petak, 17. jul:

Biometeorološka situacija i dalјe je nepovolјna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolјe. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.

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