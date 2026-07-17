Državljanin Bosne i Hercegovine Tomislav Petrović (37) danas je u Višem sudu u Novom Sadu oglašen krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu od osam godina i četiri meseca za saobraćajnu nesreću kod Bačkog Petrovca 6. oktobra 2024. godine u kojoj je poginula Svetlana Jovanović (38) iz Novog Sada, a njeno troje dece i suprug povređeni, i zbog falsifikovanja isprave.



Prethodno je za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja, osuđen na osam godina zatvora. Za ovo krivično delo po zakonu koji je važio u vreme kada se nesreća dogodila, propisana kazna je bila od dve do 12 godina zatvora, dok mu je za falsifikovanje isprave, što je i priznao, izrečeno šest meseci zatvora.

Obrazlažući presudu, predsednik sudskog veća sudija Siniša Nadrljanski, rekao je da se Petrović tokom postupka branio da se ne seća nesreće i da je takva odbrana donekle potvrđena veštačenjem, jer je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola i kokaina.

- Činjenica je da je on bio za volanom „mercedesa“, i to nije sporno, jer DNK tragovi okrivljenog dominiraju u prostoru vozača, kao i patika nađena na tom mestu – rekao je sudija Nadrljanski, dodajući da je trasološkim veštačenjem isključeno da je vozio njegov suvozač Aleksa Kajadžić. - I svedoci koji su bili u koloni vozila na mestu nesreće, u sudu su izjavili da su za volanom videli muškarca u crnoj majici, što je utvrđeno i fotodokumentacijom.

Saobraćajnim veštačenjem je, kako je dalje obrazložio sudija Nadrljanski, utvrđeno da je Petrović na toj deonici gde je ograničenje 50, vozio brzinom od 92 kilometra na sat, gotovo dvostruko većom, i prešao je u suprotnu traku, iako nije imao nikakvu prepreku na putu. To se, prema sudijinim rečima, može pripisati tome da je vozio pod dejstvom alkohola i kokaina.

Osim kazne zatvora, Petroviću su izrečene i dve mere. Zabranjeno mu je da da upravlja motornim vozilom „B“ kategorije četiri godine na teritoriji Srbije, i u to se ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne. Takođe mu je izrečena i mera proterivanje stranaca u trajanju pet godina, za koju se takođe ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne.

- Petrović je tokom suđenja bio korektan, pokazao je saosećanje i empatiju prema porodici nastradale i u par navrata im je materijalno pomogao, uz napomenu da će to i dalje činiti – predočio je sudija Nadrljanski. - Otežavajuće okolnosti je činjenica da je više puta osuđivan za krivična dela koja nisu iz oblasti iz saobraćaja. Izgubljen je jedan život, a troje je teško povređeno, od kojih dvoje maloletne dece.

Petroviću je produžen pritvor do upućivanja na izdržavanje kazne zbog opasnosti od bekstva, jer je strani državljanin i imao je falsifikovana dokumenta, i zbog opasnosti da ne ponovi krivično delo.

Poslednju reč pred sudom imao je i sam okrivljeni, koji je još jednom izrazio žaljenje zbog tragedije.

- Mnogo mi je žao zbog svega što se dogodilo. Još jednom izražavam saučešće porodici nastradale. Nisam tražio izgovore niti sam lagao da bih sebi olakšao položaj. Troje dece je izgubilo majku. Sramota me je šta sam sebi dozvolio. Majku ne mogu da im vratim, ali bih voleo da im na svaki drugi način pomognem - rekao je Petrović.

Tomislav Petrović (36), poznatiji kao Tomo iz Pala, godinama je poznat bezbednosnim službama u regionu. U trenutku hapšenja zbog saobraćajne nesreće kod Bačkog Petrovca skrivao se u Srbiji pod lažnim identitetom Ivana Petrovića, dok su za njim bile raspisane međunarodne poternice BiH i Austrije.

U BiH je 2022. osuđen na 13 meseci zatvora zbog organizovane krađe automobila u akciji "Volan", ali se nije javio na izdržavanje kazne. Mediji u regionu dovodili su ga u vezu i sa trgovinom narkoticima, kavačkim klanom, kao i sa više drugih krivičnih dela, među kojima su pucnjave, napadi na policiju i podmetanje eksplozivnih naprava.

(Novosti/Alo!)