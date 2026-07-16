Inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine (MZŽS) danas je brzo reagovala po prijavama građana na kršenje propisa i nesavesno ponašanje odgovornih u opštinama Žabalj i Prijepolje koje su dostavljene preko portala "Ko si bre ti?", koji je inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Inspekcija je nakon izlaska na teren naložila pokretanje postupka zbog sumnje na nezakonite radove u Parku prirode "Stara Tisa" u Čurugu, opština Žabalj, gde je prijavljeno nasipanje obale, formiranje plitkog dna i uređenje privatne plaže u okviru ovog zaštićenog područja, navodi se u saopštenju MZŽS. Inspekcija je, u saradnji sa čuvarem zaštićenog područja JP "Komunalac" Bečej, obišla lokaciju na starom koritu reke Tise i po utvrđenim činjenicama podneta je prijava Pokrajinskog inspektora za zaštitu životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine odmah je reagovalo i po prijavi građana na portalu kosibreti.rs za neredovno odvoženje otpada sa dve lokacije u naselju Jabuka, u opštini Prijepolje. Građani su prijavili nagomilano smeće i prepune kontejnere, što je bio povod da inspektori odmah reaguju i nalože hitno odvoženje otpada. Očekuje se brza reakcija nadležnih i rešavanje ovog problema u što kraćem roku. Ministarstvo nastavlja da prati situaciju na terenu i poziva sve da nastave da prijavljuju slučajeve ugrožavanja prirode.