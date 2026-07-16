Leto u Srbiji nastavlja da pokazuje svoje najrazličitije lice, a pred nama su dani koji će doneti ekstremne temperature, ali i nagle obrte koje bi malo ko mogao da predvidi u sredini jula. Dok se veći deo zemlje bori sa tropskim noćima i zaparom, meteorolozi najavljuju dolazak frontova koji će bukvalno prepoloviti trenutne vrednosti na termometru.Detaljna prognoza Ivana Ristića: Subota je dan prekretnice

- Toplotni talas je već počeo, a oblaci koji su trenutno iznad nas su oni koji su doneli grad i nevreme Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, mada kod nas još uvek nema padavina - kaže meteorolog Ivan Ristić.

Temperature u urbanim sredinama su već prešle 20 stepeni, što znači da je iza nas bila prava tropska noć, a noći i dani će u narednom periodu biti sve topliji, što će otežati spavanje, navodi meteorolog.

Varljivo leto donosi hladni front

Ovo je ipak kratkotrajan talas i nastavlja se trend varljivog leta 2026. godine, jer u subotu popodne dolazi hladni front sa severozapada koji donosi veliku količinu hladnijeg vazduha, ističe Ivan Ristić.Prema njegovim rečima, sledeća nedelja će biti osetno hladnija sa temperaturama između 20 i 25 stepeni, što će biti veoma prijatno za šetnju, a možda će nam biti čak i malo sveže.

Zašto su superćelijske oluje ovaj put malo verovatne?

- Sudar vrelog afričkog i svežeg atlantskog vazduha može doneti nepogode u subotu, ali smatram da su prave superćelijske oluje ovaj put nemoguće jer je temperatura Jadranskog mora niska i iznosi svega 22 do 23 stepena zbog jake bure, objašnjava Ristić.Dodaje da su za nastanak superćelijske oluje potrebne pijavice na moru koje usisavaju vlagu, a to se ne dešava na 20 stepeni, već je potrebna temperatura mora od oko 27 stepeni kakva je trenutno u Jonskom i Egejskom moru.

Popodnevni haos u subotu i kritični sati za Beograd

- Ipak, lokalnih nepogoda može biti i one mogu napraviti haos u kratkom roku, naročito u Beogradu, pa je subota taj dan prekretnice kada modeli pokazuju najveće šanse za nevreme, napominje meteorolog.Najveće šanse za grad su u popodnevnim časovima, od 14 do 19 sati, dok jutarnje padavine obično donose samo kišu i grmljavinu bez većih opasnosti, upozorava Ristić.

Pakleni gradovi duž autoputa i novi talas krajem jula

- Do subote nas očekuje veoma toplo vreme, gde će u centralnoj i južnoj Srbiji temperature biti blizu 40 stepeni. Gradovi koji će biti najtopliji su Smederevska Palanka, Ćuprija, Jagodina, Leskovac i Vranje, odnosno mesta duž auto-puta E75, jer su to niži predeli gde je vrućina najizraženija - kaže Ristić.

Nakon osveženja koje nas čeka sledeće nedelje, novi toplotni talas stiže oko 26. ili 27. jula, pa će kraj jula i početak avgusta ponovo doneti temperature preko 35 stepeni kada ćemo ponovo osećati kako nam vrućina peče lice, ističe Ristić.

Vrhunac toplotnog talasa u petak i prodor fronta

Marko Čubrilo, meteorolog amater, je najavio da bi petak trebalo da bude najtopliji dan u nedelji uz pretežno sunčano i suvo vreme sa maksimumima koji bi se nad najvećim delom regiona kretali od 31 do 34 stepena, a lokalno i oko 37 stepeni.

- U noći ka suboti su na severu regiona moguće jake, pretfrontalne nestabilnosti, dok bi prelazak samog hladnog fronta usledio u subotu krajem dana donoseći osveženje uz jak severozapadni vetar - kaže Čubrilo.

Pad temperature i svežiji vazduh sa severozapada

Maksimalne dnevne temperature će u subotu biti od 27 do 33 stepena, pri čemu će najtoplije biti na istoku, dok nas u nedelju čeka značajniji pad temperature na 22 do 28 stepeni.- Od nedelje će sinoptika biti takva da će ka nama sa severozapada Evrope i dalje priticati svežiji i povremeno vlažan vazduh, pa će uz sveže noći sa minimumima od 9 do 17 stepeni, dnevni maksimumi biti uglavnom od 21 do 27 stepeni, što je malo ispod proseka za ovaj deo godine, objašnjava Čubrilo.Kakav nas jul očekuje do kraja i šta kažu statistike?

Stabilizacija vremena i novo otopljenje se očekuju posle 25. jula, ali bi već oko 27. jula uz umereno toplo i sparno vreme ponovo moglo biti uslova za grmljavinske pljuskove.

- Bez obzira na to što se ovaj jul čini relativno svežim i nestabilnim, on će najverovatnije biti malo topliji i malo sušniji od proseka, ali znatno umereniji u odnosu na prošle godine koje su donosile ekstremne suše i temperature znatno iznad proseka - zaključuje Čubrilo.