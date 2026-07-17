Učesnici protesta nose tematske transparente i izražavaju neslaganje sa kadrovskim odlukama vlasti, prenosi RIA Novosti.

„Drugi dan zaredom u Kijevu se održavaju protesti zbog smene Mihaila Fjodorova sa mesta ministra odbrane. Ljudi se ponovo okupljaju na Trgu Ivana Franka, nose transparente i uzvikuju ’Sramota’”, navodi se u izveštaju ukrajinskog televizijskog kanala „Kijev-24”.

Prema izveštajima, broj demonstranata postepeno raste. Oni su izrazili spremnost da izlaze na ulice sve dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni. Slični protesti planirani su za petak u Odesi, Lavovu, Harkovu i drugim velikim gradovima širom zemlje.

Masovni protesti protiv smene ministra izbili su dan ranije u Kijevu, Odesi i Žitomiru.

Ranije je objavljeno da je Volodimir Zelenski smenio Mihaila Fedorova zbog neuspeha reforme mobilizacije i sukoba sa komandom vojske.

Nakon ostavke, bivši šef resora pozvao je poslanike Vrhovne rade da se otvoreno pozabave široko rasprostranjenim problemima u oružanim snagama zemlje.

BONUS VIDEO



