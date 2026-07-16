Kako nezvanično saznaje Zdravo Pančevo, gorelo je ovršeno i neovršeno žito, a nebo je posivelo od dima!
Vatrogasci su uspešno lokalizovali požar, ali je materijalna šteta velika.
Danas je na potezu Stari Tamiš - Dolovo izbio požar na jednoj njivi.
Kako nezvanično saznaje Zdravo Pančevo, gorelo je ovršeno i neovršeno žito, a nebo je posivelo od dima!
Vatrogasci su uspešno lokalizovali požar, ali je materijalna šteta velika.
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