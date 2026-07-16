Poslednji slučaj dogodio se kada je 39-godišnji muškarac preminuo ubrzo nakon prijema u Dom zdravlja, pošto ga je izbo roj osa.

Samo nekoliko dana ranije život je izgubio i sedamdesetjednogodišnji muškarac, takođe nakon uboda ovih insekata.

Ovi događaji izazvali su zabrinutost među građanima, koji ističu da su tokom leta mnogo oprezniji.

Jedna Beograđanka ispričala je da je njenog oca, dok je vozio motor, ubo insekt za koji sumnjaju da je bio stršljen.

- Veliki otok, baš je bio veliki bol, ali hvala Bogu, završilo se sve dobro - rekla je ona.

Drugi građani poručuju da sada mnogo više obraćaju pažnju kada borave napolju.

"Imala sam oko 50 osa u kosi"

Jedna žena opisala je dramatično iskustvo kada je slučajno zakačila osinje gnezdo.

- Ljudi, to je neshvatljivo. Mislim da je oko 50 osa bilo u mojoj kosi. Svuda su me izujedale - ispričala je.

Stručnjaci objašnjavaju da ose, za razliku od pčela, mogu da ubodu više puta.

Kada brane svoje gnezdo, oslobađaju feromone koji privlače druge ose, zbog čega može doći do masovnog napada.

Stručnjaci upozoravaju: Najveći rizik za alergične osobe

Profesor Biološkog fakulteta Aleksandar Ćetković ističe da su ose prirodni deo naše faune i da su oduvek prisutne u blizini ljudi.

Kako navodi, najveću opasnost predstavljaju za osobe koje imaju alergiju na njihov otrov.

Alergolog i imunolog dr Jelena Kunosić upozorava da kod preosetljivih osoba ubod može izazvati anafilaktički šok.

Reč je o burnoj alergijskoj reakciji tokom koje dolazi do oticanja tkiva, zatvaranja disajnih puteva i gušenja, zbog čega je neophodna hitna medicinska pomoć.

- Potrebno je odmah pozvati Hitnu pomoć. Kod osoba koje znaju da su alergične preporučuje se da uz sebe imaju adrenalinski auto-injektor, koji može spasiti život do dolaska lekara - objasnila je ona.

Kako se zaštititi

Stručnjaci savetuju građanima da izbegavaju mesta na kojima se nalaze osinjaci i da ne pokušavaju sami da uklanjaju gnezda.

Ukoliko dođe do uboda, a posebno ako se pojave otežano disanje, oticanje lica ili jezika, vrtoglavica ili gubitak svesti, potrebno je odmah pozvati Hitnu pomoć.

Većina uboda osa prolazi bez ozbiljnijih posledica, ali kod osoba koje imaju alergiju mogu izazvati životno ugrožavajuću reakciju. Zato stručnjaci upozoravaju da simptome poput gušenja ili oticanja ne treba ignorisati.

Tokom letnjih meseci ose su znatno aktivnije, posebno u blizini hrane, voća i pića. Zbog toga lekari svake godine apeluju na građane da budu oprezni i da osobe sa poznatom alergijom uvek sa sobom nose propisanu terapiju.

Izvor: Blic