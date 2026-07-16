Najvažnije
- Situacija u Iranu ostaje napeta nakon nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama.
- Iranski mediji javljaju o eksplozijama u nekoliko oblasti zemlje, dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu.
- Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
- Pokrenut novi talas napada na Iran
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Pokrenut novi talas napada na Iran
Američka vojska pokrenula je danas novi talas vazdušnih napada na Iran, šesto veče zaredom, s ciljem da umanji iranske vojne sposobnosti, saopšteno je danas iz Američke centralne komande (CENTCOM).
Prethodno su iranski mediji preneli da su se eksplozije danas ponovo čule na ostrvu Kešm, u Bandar Abasu i Čabahru.
CENTCOM je ogranak američke vojske zadužen za Bliski istok.
Vlada demantuje eksplozije, ali snimci pokazuju suprotno
Eksplozije odjeknule u Dubaiju: Presretnuti projektili iznad grada
Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak uveče u centru Dubaija, dok su, prema navodima očevidaca, iznad grada presretnuti projektili tokom obnovljenih iranskih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Novinari Euronjuza iz Dubaija izvestili su da su se u centru grada čule jake detonacije, uz informacije o presretanju raketa iznad metropole.
Ovo su prvi iranski napadi ove vrste nakon nekoliko meseci, posle prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i potpisivanja okvirnog sporazuma o okončanju sukoba sredinom juna.
Nekoliko dana ranije, Iran je pogodio dva broda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Ormuskom moreuzu.
Američki projektil pogodio oblast u blizini iranskog ostrva Kešm
Američki projektil pogodio je oblast u blizini iranskog ostrva Kešm, javila je danas iranska agencija Mehr.
Snage Sjedinjenih Američkih Država su proteklih dana gađale ostrva Kešm, Kiš i Abu Musa u okviru sve jače kampanje udara tokom koje su pogođeni i lučki gradovi duž južne obale Irana, uključujući Bandar Abas, prenela je Al Džazira.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je juče da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.
Iran oslobodio američku državljanku, Tramp potez ocenio gestom dobre volje
Teheran je oslobodio američku državljanku koja je bila zadržana u Iranu od 2024. godine, a predsednik SAD Donald Tramp ocenio je taj potez kao "gest dobre volje".
Tramp je naveo na svojoj platformi Trut Soušal, da je Amerikanka bila "nepravedno pritvorena".
"Ona je sada bezbedna van Irana i u dobrom je stanju. Sjedinjene Američke Države zahvaljuju Iranu na ovom gestu dobre volje", napisao je Tramp.
Advokat za ljudska prava Džared Genser identifikovao je oslobođenu ženu kao Dejnu Karari.
"Dejna je sada bezbedna i vraća se u SAD", napisao je on na platformi Iks, zahvalivši Trampu na naporima da se ona oslobodi.
Iran za sada nije ni potvrdio ni demantovao da je Karari puštena na slobodu.
Prema pisanju Njujork tajmsa, Kararijeva (53) je iz Kalifornije, a pasoš joj je oduzet dok je u decembru 2024. godine bila u poseti rođacima u gradu Širazu na jugozapadu Irana.
List navodi, pozivajući se na njenog advokata Gensera, da ona nije bila uhapšena, ali da su je vlasti više puta ispitivale.
Američki udari kod bolnice u Ahvazu, evakuisano više od 200 pacijenata
Više od 200 pacijenata evakuisano je iz Specijalizovane bolnice Bagaei u Ahvazu na jugu Irana nakon američkih vazdušnih udara u blizini te zdravstvene ustanove, saopštili su zvaničnici bolnice, prenela je agencija Fars.
Direktor bolnice Reza Bazar rekao je za medije da je objekat privremeno stavljen van funkcije zbog posledica napada. Prema dostupnim informacijama, među pacijentima i osobljem nije bilo žrtava.
Upravnik bolnice Madžid Buazar izjavio je da je 211 pacijenata hitno premešteno u druge zdravstvene ustanove. Kako je naveo, među njima su bili onkološki pacijenti, kao i osobe priključene na kiseonik i respiratore.
Prema njegovim rečima, evakuacija je sprovedena u vanrednim uslovima nakon intenzivnog bombardovanja područja oko bolnice.
IDF: U napadima u Gazi uništena četiri skladišta oružja Hamasa
Izraelska vojska saopštila je da su tokom noćašnjih udara u centralnom delu Pojasa Gaze uništena četiri skladišta oružja Hamasa.
Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), u skladištima su se nalazili naoružanje, municija i eksplozivna sredstva namenjeni za napade na izraelske vojnike raspoređene u Pojasu Gaze.
U saopštenju se navodi da su skladišta uništena kako bi se, kako tvrdi izraelska vojska, otklonila pretnja po njene snage.
(Times of Israel)
Netanjahu odložio put u SAD
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće sledeće nedelje otputovati u Sjedinjene Američke Države, jer je sahrana američkog senatora Linzija Grejema odložena za kraj meseca, saopštio je kabinet izraelskog premijera.
Rojters je ranije preneo, pozivajući se na neimenovanog visokog izraelskog zvaničnika, da je Netanjahu trebalo da otputuje u SAD u subotu.
Prema navodima izraelskih medija, Netanjahu je želeo da se sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, ali za sada nije poznato da li će do tog susreta doći u drugom terminu.
Američki portal Aksios je ranije objavio da je Tramp tokom telefonskog razgovora sa Netanjahuom zatražio od Izraela da započne povlačenje snaga iz Sirije i pozvao ga da to učini i u Libanu.
(Reuters, Times of Israel, Axios)
Ultimatum: Morate da postignete sporazum ili vam neće ostati ništa
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.
Američki predsednik je istovremeno naveo da kontakti između dve strane nisu prekinuti i da iranski predstavnici i dalje pokušavaju da postignu sporazum.
"Poruka je bila jednostavna – morate da postignete sporazum ili vam neće ostati ništa", rekao je Tramp, dodajući da veruje da Iran nema drugog izbora osim da pregovara.
Teheran upozorava: Napadi na iransku infrastrukturu izazvali bi odgovor širom regiona
Portparol iranske vrhovne vojne komande izjavio je da Teheran neće dozvoliti američko mešanje u Ormuski moreuz, nazvavši to "crvenom linijom".
On je upozorio da će Iran, ukoliko predsednik SAD Donald Tramp naredi napade na iransku infrastrukturu, odgovoriti napadima na infrastrukturne ciljeve širom regiona.
(Times of Israel)
Uzbuna u Teheranu
Iranski mediji izvestili su o više eksplozija u različitim delovima zemlje, uglavnom u priobalnim oblastima na jugu Irana, nakon najnovijeg talasa američkih udara na vojne ciljeve.
Prema dostupnim informacijama, eksplozije su zabeležene u području Bandar Abasa, najveće iranske luke na Ormuskom moreuzu, kao i u Ahvazu, Konaraku, Siriku i na ostrvu Kešm.
Iranska državna televizija Press TV javila je da su se najmanje dve eksplozije dogodile i u gradu Hondabu, oko 250 kilometara jugozapadno od Teherana.
Istovremeno, novinska agencija Mehr prenela je da je u glavnom gradu Irana aktivirana protivvazdušna odbrana radi suprotstavljanja, kako je navedeno, "neprijateljskim pretnjama".
Iranske vlasti nisu saopštile više detalja o uzrocima eksplozija.
Za sada nema zvaničnih podataka o eventualnim žrtvama ili razmeri materijalne štete.
Iran gađao američke baze
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, u okviru odgovora na najnovije američke udare na teritoriju Irana.
Kako navode, meta napada bili su radarski sistemi, komunikaciona infrastruktura, rezervoari goriva i lokacije na kojima su raspoređeni američki vojnici.
Prema navodima Teherana, jedna od glavnih meta bila je vazduhoplovna baza Ali Al Salem u Kuvajtu, gde su, kako tvrdi IRGC, pogođeni okupljanje američkih vojnika i sistem radara za rano upozoravanje.
Iranska vojska je, kako se navodi, u devetoj fazi operacije "Munja" izvela napad dronovima na komunikacione sisteme, radarsku lokaciju i rezervoare goriva u bazi Al Azrak u Jordanu, koju je opisala kao jedan od ključnih američkih vojnih centara u regionu.
IRGC je takođe saopštio da je iznad Andimeška oboren i uništen američki dron MQ-9 pomoću novog sistema protivvazdušne odbrane.
Prema navodima Tasnima, i Bahrein je bio meta velikog talasa iranskih napada dronovima na američke baze, pri čemu je prijavljeno najmanje deset snažnih eksplozija.
Izveštaji govore i o više eksplozija u Kuvajtu, dok je kuvajtska vojska saopštila da njena protivvazdušna odbrana odgovara na napade iranskih dronova.
Iranski državni mediji navode da su napadi izvedeni kombinacijom raketa i dronova, ističući da predstavljaju odgovor na američke vojne operacije protiv iranskih vojnih objekata.
Iranske vlasti navode da su napadi izvedeni kao odgovor na, kako tvrde, prethodne napade na iransku teritoriju i vojne ciljeve
Novi talas napada na Iran
Američka vojska saopštila je da je završila najnoviji talas udara na Iran, navodi se u saopštenju američke Centralne komande (CENTCOM).
Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u regionu.
Centralna komanda SAD saopštila je da su u sedmočasovnom talasu pogođene desetine vojnih ciljeva, dok je američka vojska odbacila tvrdnje da je gađala civilna skladišta pšenice.
Iranske vlasti, međutim, navode da su u napadima pogođeni civilni objekti, ekološka stanica i infrastruktura u više gradova, uz poginule i više od 260 povređenih. Teheran je američke udare nazvao ratnim zločinom.
Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je, kao odgovor, gađala američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Te zemlje saopštile su da su oborile više iranskih raketa i dronova.
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, i to sve intenzivnije, ukoliko Teheran ne pristane na sporazum.
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