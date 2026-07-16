Pokrenut novi talas napada na Iran

Američka vojska pokrenula je danas novi talas vazdušnih napada na Iran, šesto veče zaredom, s ciljem da umanji iranske vojne sposobnosti, saopšteno je danas iz Američke centralne komande (CENTCOM).

Prethodno su iranski mediji preneli da su se eksplozije danas ponovo čule na ostrvu Kešm, u Bandar Abasu i Čabahru.

CENTCOM je ogranak američke vojske zadužen za Bliski istok.

Vlada demantuje eksplozije, ali snimci pokazuju suprotno

Eksplozije odjeknule u Dubaiju: Presretnuti projektili iznad grada

Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak uveče u centru Dubaija, dok su, prema navodima očevidaca, iznad grada presretnuti projektili tokom obnovljenih iranskih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Novinari Euronjuza iz Dubaija izvestili su da su se u centru grada čule jake detonacije, uz informacije o presretanju raketa iznad metropole.

Ovo su prvi iranski napadi ove vrste nakon nekoliko meseci, posle prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i potpisivanja okvirnog sporazuma o okončanju sukoba sredinom juna.

Nekoliko dana ranije, Iran je pogodio dva broda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Ormuskom moreuzu.

Američki projektil pogodio oblast u blizini iranskog ostrva Kešm

Američki projektil pogodio je oblast u blizini iranskog ostrva Kešm, javila je danas iranska agencija Mehr.

Snage Sjedinjenih Američkih Država su proteklih dana gađale ostrva Kešm, Kiš i Abu Musa u okviru sve jače kampanje udara tokom koje su pogođeni i lučki gradovi duž južne obale Irana, uključujući Bandar Abas, prenela je Al Džazira.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je juče da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.

Iran oslobodio američku državljanku, Tramp potez ocenio gestom dobre volje

Teheran je oslobodio američku državljanku koja je bila zadržana u Iranu od 2024. godine, a predsednik SAD Donald Tramp ocenio je taj potez kao "gest dobre volje".

Tramp je naveo na svojoj platformi Trut Soušal, da je Amerikanka bila "nepravedno pritvorena".

"Ona je sada bezbedna van Irana i u dobrom je stanju. Sjedinjene Američke Države zahvaljuju Iranu na ovom gestu dobre volje", napisao je Tramp.

Advokat za ljudska prava Džared Genser identifikovao je oslobođenu ženu kao Dejnu Karari.

"Dejna je sada bezbedna i vraća se u SAD", napisao je on na platformi Iks, zahvalivši Trampu na naporima da se ona oslobodi.

Iran za sada nije ni potvrdio ni demantovao da je Karari puštena na slobodu.

Prema pisanju Njujork tajmsa, Kararijeva (53) je iz Kalifornije, a pasoš joj je oduzet dok je u decembru 2024. godine bila u poseti rođacima u gradu Širazu na jugozapadu Irana.

List navodi, pozivajući se na njenog advokata Gensera, da ona nije bila uhapšena, ali da su je vlasti više puta ispitivale.