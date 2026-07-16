Snažno nevreme zahvatilo je danas našu zemlju, a prema najnovijem upozorenju RHMZ-a, u naredna 3 časa najrasprostranjeniji grmljavinski razvoji očekuju se u jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji.

Upozorenja se samo ređaju, a kako prikazuju radarski snimci, nevreme se iz sata u sat pomera ka jugu Srbije, dok su brojna mesta na udaru jakih pljuskova, grada i grmljavine.

- Istovremeno, pljuskovi i grmljavina u ostalim krajevima biće lokalna pojava. U oblasti jakih pljuskova očekuje se od 10 do 20 mm kiše za kratko vreme, a lokalno i više uz pojavu grada i jakog vetra - upozorava RHMZ.

RHMZ niže hitna upozorenja: Nevreme stiglo u Srbiju, ovi delovi su na udaru

Podsetimo, Prijepolje su nešto posle 14 časova pogodile obilne padavine, pljuskovi propraćeni sitnim gradom, munjama i grmljavinom. Ništa bolje nije prošlo ni područje Osečine, zatim oko 15 časova Ub, Lazarevac ia Aranđelovac bili su na udaru snažnog letnjeg nevremena.

Takođe, sa teritorije BiH preko Bajine Bašte i Perućca nevreme se proširilo na ostale severne delove Zlatiborskog okruga.

Tačno u 16 časova, sudeći prema radarskim snimcima meteorološkog sajta "Vreme & Radar" na udaru nevremena najviše su pogođeni područje Loznice, Bajine Bašte, ali i Novog Pazara gde pada jak grad i obilni pljuskovi.

Slična situacija je i na Kopaoniku gde je ujedno i najniža temperatura - oko 17 stepeni Celzijusa.

U 18 časova nevreme se koncentriše na većinski deo južne pokrajine, ali i dalje na udaru su Novi Pazar, Bajina Bašta, Užive, Požega...

U 19 časova nevreme se kreće ka krajnjem jugu Srbije da bi već od 21 čas napustilo našu zemlju.

(Blic)



