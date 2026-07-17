U centru Beograda, kod Doma omladine, večeras se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo vozač motocikla.

Lekari Hitne pomoći su vrlo brzo stigli na lice mesta, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog čoveka.

Igrom sudbine, na autobuskoj stanici tik pored mesta nesreće zadesila se novinarka lista Alo! V. V. koja je prva odreagovala i alarmirala hitne službe.

Duboko potresena i u šoku, ona je opisala sekunde u kojima se odigrala tragedija:

-Stajala sam na autobuskoj stanici kada se desila nesreća i sve sam gledala. Sve se dogodilo u nekoliko sekundi. Videla sam kako je motociklista pao, a zatim se motor zapalio. To je bio užasan prizor koji me je duboko potresao. Odmah smo pozvali hitnu pomoć i policiju. Ali nažalost, momak je poginuo na licu mesta - kaže V.V i dodaje:

-Još sam pod utiskom. Tresla sam se kada sam prišla mestu nesreće - otkrila nam je naša novinarka, duboko potresena prizorom i nažalost, tragičnim ishodom.