U leskovačku Opštu bolnicu je tokom protekle noći i danas primljeno 14 osoba, zbog sumnje na trovanje salmonelom, izjavio je za Tanjug direktor te ustanove Nbojša Dimitrijević.

Prema njegovim rečima, petoro dece zbrinuto je na pedijatriji, dok je devet osoba hospitalizovano na infektologiji. Dimitrijević je rekao da su svi pacijenti stabilnog zdravstvenog stanja.

Načelnica odeljenja infektologije Opšte bolnice Leskovac Ana Mojsić Stanković rekla je za RTS da je salmonela je izolovana na uzorku jednog deteta, a da se za ostale još čekaju rezultati.

U ambulanti Odeljenja infektologije pregledano je još desetak Leskovčana. Prema dosadašnjim saznanjima, većina obolelih konzumirala je testeninu u jednom ugostiteljskom objektu u centru Leskovca.

Nadležna inspekcija je tokom prepodneva obavila vanredni inspekcijski nadzor, uzorkovala hranu u tom ugostiteljskom objektu i poslala uzorke na laboratorijsku analizu.

(Tanjug)