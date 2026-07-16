Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u samom centru Beograda, ispred Doma omladine, kada je muškarac pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima pao sa motocikla, nakon čega je usledila prava drama na ulici, javlja naš repoter sa lica mesta.

Od siline udarca, dvotočkaš se momentalno zapalio, dok je povređeni mladić ostao da leži nepomičan na kolovozu.

Hitne službe na terenu

Na lice mesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći, kao i policija, a kako saznajemo, on je preminuo od zadobijenih povreda.

Blokiran centar grada, uviđaj u toku

Policijske patrole su odmah blokirale ovaj deo saobraćajnice ispred Doma omladine i trenutno vrše detaljan uviđaj kako bi se utvrdio tačan uzrok ove jezive nesreće.

Sve detalje ove stravične tragedije, kao i potresno svedočenje očevica sa lica mesta, možete pročitati OVDE.