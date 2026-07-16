Nevreme praćeno grmljavinom poremetilo je danas rad pariskih aerodroma, pri čemu je u večernjim satima otkazano 20 odsto letova na aerodromu Orli. Francuska uprava za civilno vazduhoplovstvo (DGAC) takođe je saopštila da očekuje kašnjenja na aerodromu Pariz-Šarl de Gol, severoistočno od Pariza, preneo je Figaro. Povratak kiše u region Il-de-Frans, koji se željno iščekivao nakon nekoliko dana velikih vrućina, doneo je i određene izazove, navodi list.

Francuska uprava za civilno vazduhoplovstvo zatražila je od avio-kompanija da smanje broj letova za 20 odsto na aerodromu Orli počevši od 19 časova, “kako bi se garantovala bezbednost vazdušnog saobraćaja uz istovremeno ograničavanje poremećaja”.

Putnicima je savetovano da kontaktiraju svoju avio-kompaniju kako bi potvrdili da li je let i dalje planiran. Za ceo region Il-de-Frans danas je na snazi narandžasto upozorenje meteorološke službe Meteo Frans zbog toplotnog talasa, dok je za petak izdato žuto upozorenje.

U međuvremenu, meteorolozi su za večeras i noćas prognozirali moguće pljuskove uz pojačan rizik od grmljavine.