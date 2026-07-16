Prema njihovom mišljenju, dugotrajni sukob na Bliskom istoku povećao je troškove poslovanja i razotkrio finansijsku ranjivost pojedinih evropskih avio-prevoznika, koji razmatraju restrukturiranje, prodaju ili čak zaštitu od bankrota, preneo je Rojters.

Tako se britanski niskobudžetni prevoznik Izidžet (EasyJet) približava tome da ga preuzmu američki investitori po vrednosti znatno nižoj od one pre pandemije, dok letonski Er Baltik (AirBaltic) traži kratkoročno finansiranje kako bi izbegao neizvršavanje obaveza, a norveški Norse Atlantic sprovodi stratešku reviziju poslovanja.

Direktor za Evropu, Bliski istok i Afriku u konsultantskoj kući Interpath Barema Bokum izjavio je da njegova kompanija trenutno radi na restrukturiranju četiri ili pet velikih evropskih avio-kompanija.

Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA) prošlog meseca gotovo je prepolovilo procenu dobiti globalne avio-industrije za 2026. godinu, navodeći kao razloge rast cena goriva, poremećaje u vazdušnom saobraćaju i povećanu neizvesnost izazvanu sukobom na Bliskom istoku.

Proizvođač aviona Erbas je, takođe, smanjio dugoročnu prognozu tražnje za putničkim avionima, dok avio-kompanije odlažu planove širenja kapaciteta i opreznije planiraju rast zbog geopolitičkih rizika i trgovinskih tenzija.

Analitičari upozoravaju da su posebno ugroženi manji prevoznici, kojima bi slabiji prihodi tokom letnje turističke sezone mogli da otežaju poslovanje tokom zime, kada avio-kompanije tradicionalno beleže najmanje prihode, navodi Rojters.

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