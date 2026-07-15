Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija nastaviti da radi na svom evropskom putu, ali da život zemlje ne zavisi isključivo od procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Govoreći o direktoru Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertu Janu Kopmanu, Vučić je imao reči pohvale.

- Što se tiče Kopmana, on je vrhunski profesionalac, pomagao je Srbiji. Nastavićemo da radimo, ali nama ne zavisi život od toga - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da je Srbija ostvarila značajan napredak u ekonomiji i životnom standardu.

- Mi smo sve te zemlje prestigli po ekonomiji i životnom standardu. Zasluge nisu uvek jedino merilo. Šest najvećih članica Evropske unije rekle su da smo ispunili. Ne treba da očajavamo - poručio je Vučić.