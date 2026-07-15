U takvim okolnostima najteži deo često nije samo zdravstveni problem, već osećaj da ste u nepoznatom sistemu. Ne znate kome da se obratite, koliko pregled može da košta, da li treba otići u privatnu ili državnu ustanovu, kako objasniti simptome na stranom jeziku i koje procedure slede posle toga.

Putno zdravstveno osiguranje upravo tada dobija svoju pravu vrednost. Ono nije tu samo kao dokument koji se čuva uz pasoš, već kao podrška u trenutku kada je potrebno brzo doneti odluku i dobiti jasne smernice.

Putno zdravstveno osiguranje AMS Osiguranja ,u zavisnosti od ugovorene polise, najčešće pokriva hitnu medicinsku pomoć, lekarske preglede i terapiju, bolničko lečenje, stomatološke intervencije, kao i medicinski transport i povratak u zemlju. Ukoliko tokom putovanja dođe do zdravstvenog problema ili povrede, dovoljan je jedan poziv broju sa polise, nakon čega tim AMS Osiguranja preuzima organizaciju potrebne pomoći, komunikaciju sa zdravstvenom ustanovom i administrativne procedure, u skladu sa izabranim paketom.

Ta organizacija je posebno važna jer putnici u inostranstvu najčešće nemaju dovoljno informacija o lokalnom zdravstvenom sistemu. Kada postoji neko ko preuzima komunikaciju sa zdravstvenom ustanovom i vodi putnika kroz proceduru, problem se ne doživljava kao potpuni prekid odmora, već kao situacija koja ima svoj tok i način rešavanja.

Važno je imati u vidu da se putno zdravstveno osiguranje mora zaključiti pre polaska na put, jer se nakon izlaska iz zemlje polisa ne može naknadno aktivirati. Zbog toga je preporučljivo da se o ovom koraku razmišlja istovremeno kada i o rezervaciji puta.

Kupovina polise danas je jednostavna i prilagođena tempu savremenih putnika. Putem veb-šopa AMS Osiguranja moguće je za svega nekoliko minuta odabrati odgovarajuću polisu i potvrdu dobiti direktno na mejl. Dodatna pogodnost je i 25% popusta na online kupovinu.

Na raspolaganju su individualne, porodične i grupne polise, što omogućava da se osiguranje prilagodi različitim vrstama putovanja – bilo da na odmor krećete sami, sa partnerom, porodicom ili prijateljima.

Na odmoru ne možemo predvideti svaku situaciju, ali možemo znati šta radimo ako se ona dogodi. Upravo ta razlika često određuje da li će nepredviđen događaj ostati samo kratka epizoda na putovanju ili problem koji menja ceo tok odmora.

Za više informacija pozovite 0800 009 009 ili posetite zvanični sajt AMS Osiguranja.

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