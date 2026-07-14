Na samo osam kilometara od Bora smeštena je Brestovačka Banja, banjsko lečilište koje već decenijama važi za jedno od značajnijih mesta zdravstvenog turizma u Srbiji. Spoj prirodnih bogatstava, istorijskih građevina i spokojnog ambijenta čini je privlačnom destinacijom za sve koji žele predah u mirnijem okruženju.

Njeni termomineralni izvori godinama privlače pažnju stručnjaka, a kvalitet vode često se ističe kroz poređenja sa poznatim evropskim banjskim centrima. Upravo zbog toga Brestovačka Banja zauzima posebno mesto među srpskim banjama.

Banja u koju su ulagale i dinastija Obrenović i dinastija Karađorđević

Jedna od zanimljivosti po kojoj se Brestovačka Banja izdvaja jeste činjenica da su njen razvoj podjednako podržavale obe srpske vladarske dinastije – Obrenovići i Karađorđevići.

Početak razvoja vezuje se za kneza Miloša Obrenovića, koji je u banju dolazio zbog lečenja reumatskih tegoba. Njegov konak, izgrađen 1837. godine, danas je pretvoren u muzejski prostor i predstavlja jedno od najznačajnijih istorijskih zdanja u ovom kraju.

Kasnije su podignuti i dvorac kneza Aleksandra Karađorđevića, građen po uzoru na evropske rezidencije, kao i kupatilo kralja Petra I. U banji se nalazi i objekat "Srpska kruna", koji se ubraja među najstarije ugostiteljske objekte u srpskim banjama i svedoči o dugoj tradiciji turizma i ugostiteljstva na ovom području.

Termomineralne vode zbog kojih je banja stekla ugled

Temperatura izvora u Brestovačkoj Banji kreće se između 20 i 41 stepen Celzijusa, a vode sadrže minerale poput kalijuma, kalcijuma, natrijuma, magnezijuma, joda i sulfata.

Ove vode koriste se u lečenju reumatskih, neuroloških, ortopedskih i pojedinih kožnih oboljenja, zbog čega banja i danas ima važnu ulogu u zdravstvenom turizmu Srbije.

Koliko su izvori cenjeni govori i mišljenje poznatog srpskog prirodnjaka Josifa Pančića, koji ih je po kvalitetu svrstao odmah iza čuvenih izvora u Karlovim Varima. Naučnik Sigmund August Volfgang Herder takođe je ukazivao na sličnosti Brestovačke Banje sa poznatim lečilištima u Švajcarskoj i Tirolu.

Mir umesto gužve postao je jedan od najvećih aduta

Dok pojedine banje u Srbiji tokom godine beleže veliki broj posetilaca, Brestovačka Banja zadržala je mirniju atmosferu koja mnogima predstavlja njenu najveću prednost.

Nekada dostupna uglavnom pripadnicima vladarskih porodica i imućnijim gostima, danas je otvorena za sve posetioce koji žele odmor u prirodi, bez velikih gužvi i užurbanog tempa karakterističnog za popularnije turističke centre.

Dobra polazna tačka za obilazak istočne Srbije

Pored boravka u banji, posetioci mogu da upoznaju i brojne znamenitosti u okolini. Brestovačka Banja udaljena je oko 240 kilometara od Beograda i približno 120 kilometara od Niša, što je čini pogodnim odredištem za višednevni odmor.

U njenoj blizini nalaze se Borsko jezero, poznato kao mesto za kupanje i izlete, Zlotske pećine sa impresivnim podzemnim prostorijama, planine Stol i Crni vrh koje privlače ljubitelje pešačenja i boravka u prirodi, kao i Muzej rudarstva u Boru i arheološki lokalitet Feliks Romulijana.

Smeštaj i tradicionalna manifestacija

Gostima su na raspolaganju smeštajni kapaciteti u hotelskom kompleksu, ali i privatni apartmani. Cene noćenja za dve osobe počinju od oko 3.000 dinara, u zavisnosti od termina i vrste smeštaja.

Posebnu živost Brestovačka Banja dobija tokom avgusta, kada se organizuje tradicionalna manifestacija "Dani Brestovačke banje". Ovaj događaj svake godine okuplja brojne posetioce i doprinosi promociji banje, njenog kulturnog nasleđa i turističkih potencijala istočne Srbije, piše Blic.