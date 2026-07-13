Mesto koje je opekla meduza treba isprati slanom vodom, ukloniti žarne ćelije koje je meduza ispustila i staviti led, izjavio je za RIA Novosti lekar Jurij Bulatov.

"Ako vas je opekla meduza, prvo što treba da uradite jeste da isperete mesto opekotine slanom vodom. Ne sme se ispirati slatkom vodom, jer će to pogoršati neprijatne simptome. Zatim treba ukloniti ostatke žarnih ćelija koje je meduza ispustila, a u kojima se nalazi toksin. To možete uraditi tankim komadom plastike, na primer, bankovnom karticom, ili istrljati mesto opekotine grubim frotirskim peškirom. Može pomoći i pinceta", rekao je Bulatov.

Ako je peckanje jako, može se staviti kesica sa ledom, prethodno umotana u tanku tkaninu, nastavio je on. Po potrebi može se uzeti antihistaminik. Posle opekotine važno je piti više vode, ne dodirivati i ne trljati oštećeno mesto, savetovao je lekar. Osim toga, ne preporučuje se boravak na direktnom suncu, dodao je lekar.

"Svi simptomi najčešće prolaze u roku od nekoliko sati, ali ako dođe do pogoršanja opšteg stanja ili pojave alergijske reakcije, obavezno se obratite lekaru", naglasio je Bulatov.

Lekar je istakao da otrovne meduze mogu da opeku još oko mesec dana nakon uginuća. Prema Bulatovljevim rečima, neoprezni kupači na to često zaboravljaju.

Iako je meduza uginula, njene žarne ćelije mogu još neko vreme da ostanu aktivne, pa može da vas opeče ako je dodirnete na plaži, nagazite ili dođete u kontakt sa njenim otkinutim pipcima koji plutaju morem i često se uopšte ne primećuju. Zato opasnost ne predstavljaju samo žive meduze, već i mrtve jedinke izbačene na obalu ili one koje plutaju u moru.

Meduze su sve češća pojava u Jadranu

Meduze su prirodni stanovnici Jadranskog mora, ali naučna istraživanja pokazuju da su u pojedinim delovima Jadrana (Tršćanski zaliv, obala srednje i južne Dalmacije, kao i Boka Kotorska) poslednjih decenija zabeležene češće i brojnije pojave ovih organizama.

Na njihovu brojnost utiče više faktora, među kojima su zagrevanje mora, morske struje, količina hranljivih materija i promene u morskom ekosistemu. Iako većina meduza koje se sreću u Jadranu nije opasna po život, njihov ubod može izazvati jak bol, crvenilo, otok i neprijatne kožne reakcije, zbog čega stručnjaci savetuju da ih ne dodirujete, čak ni kada su izbačene na obalu ili deluju uginulo.

Kada ubod meduze zahteva hitnu medicinsku pomoć

Iako većina opekotina od meduze ne ostavlja trajne posledice i simptomi se povlače posle nekoliko sati ili dana, u pojedinim slučajevima neophodno je odmah potražiti lekarsku pomoć. To se posebno odnosi na pojavu otežanog disanja, jakog otoka lica, usana ili grla, nesvestice, izražene vrtoglavice, ubrzanog rada srca ili ako je ubod zahvatio veliku površinu kože. Poseban oprez savetuje se kod dece, starijih osoba, hroničnih bolesnika i osoba koje su sklone alergijskim reakcijama.