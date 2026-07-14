U Srbiji će u utorak, 14. jula, biti pretežno sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 13 do 19, a najvišom dnevnom od 30 do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, posle podne i uveče na severu i zapadu u skretanju na jugozapadni pravac.

Krajem dana i uveče na severu se očekuje prolazno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim, severozapadnim, krajem dana i uveče u skretanju na jugozapadni pravac, i najnižom temperaturom od 17 do 19, a najvišom dnevnom oko 31 stepen.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 21. jula, očekuje se pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 36 stepeni, ali i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.