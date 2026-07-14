On je u intervjuu za Fajnenšel tajms rekao da je drugi mandat američkog predsednika Donalda Trampa smatrao "velikom promenom" u odnosu na njegov prvi mandat.

"Ovaj put su još više posvećeni poslovnim pitanjima i vrlo su spremni da dovedu finansijske i druge vrste investitora u Srbiju", rekao je on.

Dodao je i da je energetski sektor idealan za američke investicije.

"Kroz energetski sektor, Amerikanci mogu da imaju pravi uticaj i uticaj u godinama i decenijama koje dolaze", rekao je Aleksandar Vučić.

Govoreći o NIS-u on je izrazio uverenje da će MOL preuzeti ruski udeo, čime će se smanjiti uticaj Moskve na energetski sektor Srbije i širi region.

Rekao je da su SAD i Rusija rešile "nešto što je između njih" i da je Beograd dobio "neku vrstu prijateljskog upozorenja" da se izuzeće od sankcija možda neće obnoviti kada istekne krajem jula.

"Amerikanci su jedini narod koji može da reši sve probleme", rekao je on.

Vučić je rekao i da je EU na neki način kriva za podsticanje protivljenja Trampovim investicijama u regionu, uključujući i Albaniju, gde je projekat povezan sa zetom američkog predsednika Džareda Kušnera, izazvao Flamingo revoluciju.

"Evropljani su veoma podržavali sve one koji su bili protiv takve vrste investicija. To sam odmah prepoznao. Zato je (Kušner) stao, a i mi smo stali u ranoj fazi. U Albaniji je došlo do druge faze, a sada su oni u mnogo većim problemima nego što smo mi bili", rekao je on.

Vučić je odustajanje od projekta izgradnje hotela na mestu nekadašnjeg Generalštaba u Beogradu nazvao svojim velikim neuspehom i dodao da je potcenio odlučnost Evrope da se odupre većem američkom komercijalnom prisustvu u regionu.

"Nisam shvatao koliko je važno za Evropu da pokaže Amerikancima ko je pravi gazda na kontinentu. EU brine o svojim interesima. Da li zaista verujete da bi bili oduševljeni kada bi videli američke investitore kako zauzimaju njihovo mesto ovde?", zaključio je Vučić.

Brisel bi trebalo zajedno da primi zemlje Zapadnog Balkana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi Brisel trebalo da napusti pristup proširenju koji se sve više zasniva na zaslugama, prema kojem su Crna Gora i Albanija vodeći kandidati, i da umesto toga zajedno primi Zapadni Balkan.

"Šta želite da izgradite? Jače granice između svih? Ako svi idemo zajedno, ne bi bilo granica između Prištine, Beograda i svih ostalih", rekao je Vučić u intervjuu za Fajnenšel tajms.

Predsednik Srbije rekao je da se nada velikom potezu za pridruživanje celog regiona EU. "Potrebno nam je da region bude ujedinjen. Da ne bude nova zona sukoba ljudi koji ulaze u EU i drugih koji su daleko od toga", rekao je Vučić.

U osvrtu na aktuelnu političku situaciji u Srbiji, Vučić je rekao da će ove godine do početka decembra biti održani vanredni parlamentarni izbori.

"Najverovatnije ćemo prvo imati parlamentarne izbore, a zatim predsedničke. Parlamentarni izbori biće održani do početka decembra. Nema prostora za različite odluke", rekao je Vučić.