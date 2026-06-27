Prema navodima agencije Rojters, stanovnici Karakasa i Marakaja osetili su zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili novim žrtvama.

Vlada Venecuele ograničiće pristup području koje je u sredu najteže pogođeno snažnim zemljotresima, počev od petka uveče, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo u televizijskom obraćanju.

Pristup severnoj saveznoj državi La Gvaira biće ograničen, a privremena predsednica Delsi Rodrigezpozvala je građane da ne putuju u La Gvairu, koja se nalazi oko 40 kilometara od Karakasa, kako bi se spasilačkim ekipama omogućilo da nesmetano obavljaju svoj posao.

Podsetimo, Venecuelu su pre dva dana pogodila jedan za drugim dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru i tom prilikom je, prema poslednjim informacijama, poginulo 920 ljudi, a oko 50.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Povređeno je skoro 3.000 ljudi.Više od 250 zgrada se srušilo, a mnogo veći broj objekata je ozbiljno oštećen.

Spasilačke ekipe su sada u trci sa vremenom dok pretražuju ruševine tražeći preživele nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu u blizini prestonice. Najteža situacija je u La Gvairi i Marakaji, ali i u Karakasu.