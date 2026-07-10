Dok berba maline u zapadnoj Srbiji ulazi u završnicu, proizvođačima brigu ne zadaju samo vremenske prilike i otkupna cena, već i sve učestalije krađe u zasadima.



Poslednjih dana beleže se sve češći slučajevi nestanka plodova tokom noći, zbog čega pojedini malinari razmišljaju o dodatnim merama zaštite, noćnim dežursvima i postavljanju video-nadzora.



Mladi proizvođač iz Kotraže, Tanasije Milićević, kaže da krađe nisu novost, ali da ih najčešće ima kada je cena maline visoka.

- Dešavalo se i ranijih godina, a ove godine je bio slučaj kod jednog proizvođača u našem kraju. Kada je cena dobra, ima posla i za lopove. Mnogi su zbog toga postavili kamere kako bi zaštitili svoje zasade - kaže Milićević za RINU.



On dodaje da lopovi najčešće beru samo najkrupnije i najkvalitetnije plodove.

- Ne mogu da oberu ceo zasad, ali uzmu ono najbolje. I meni se to desilo pre dve ili tri godine. Najugroženije su parcele koje su udaljene od naselja i gde nema ljudi - ističe Milićević.

Ipak, kada je reč o proizvodnji, ovogodišnja sezona donela je razloge za zadovoljstvo.

- Vremenski uslovi su bili povoljni, bilo je dovoljno padavina i prinos je dobar. Ostaje samo da se cena još malo koriguje kako bismo svi bili zadovoljni - dodaje ovaj proizvođač.

Agronom Miloš Vujisić potvrđuje da je ova godina jedna od boljih kada je reč o malini.

- Malina je ove godine odlično rodila. Za razliku od prošlogodišnje suše, imali smo dobar raspored padavina, pa su i zasadi koji nisu bili u najboljoj kondiciji dali pristojan prinos. Očekujemo dobar rod u čitavoj zapadnoj Srbiji - rekao je Vujisić.



Govoreći o krađama, on smatra da je preventiva danas neophodna.

- Zasadi koji su udaljeni od naseljenih mesta posebno su izloženi krađama. Postavljanje kamera jedan je od najsigurnijih načina zaštite i može značajno da smanji broj ovakvih slučajeva - naglašava Vujsić.

Dok proizvođači svakodnevno ulažu trud kako bi sačuvali kvalitet i prinos „crvenog zlata“, sve je jasnije da pored borbe sa vremenskim prilikama moraju da vode računa i o bezbednosti svojih zasada.

Činjenica je kada vrednost maline raste, raste i potreba da se sačuva svaki plod, od njive do gajbice.

BONUS VIDEO: