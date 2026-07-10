Platforma je dostupna na adresi www.kosibreti.rs, a namenjena je anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa.

Sve što treba da uradite da biste podneli prijavu je da kliknete na dugme "Podnesi sigurnu prijavu", nakon čega se otvara novi prozor gde se možete anonimno prijaviti i podneti prijavu.

Potom birate šta prijavljujete - bahato ponašenje funkcionera, korupciju ili nešto treće.

Ako prijavljujete bahato ponašenje funkcionera, sistem vam nudi kratku formu u kojoj popunjavate polja u kojima precizirate šta, kad i gde se dogodilo.

Ista procedura je i u drugim slučajevima.

Sistem je projektovan tako da korisnici mogu da podnesu prijavu bez registracije, ostavljanja ličnih podataka, praćenja aktivnosti ili evidentiranja IP adrese, čime bi anonimnost prijavilaca trebalo da bude u potpunosti zaštićena.

Portal je razvijen na platformi GlobaLeaks, međunarodno priznatom softverskom rešenju namenjenom bezbednom prijavljivanju nepravilnosti.

Zahvaljujući kriptovanoj arhitekturi, sistem ne prikuplja informacije koje bi mogle da otkriju identitet podnosioca prijave, a cilj je da obezbedi visok nivo poverljivosti i tehničke zaštite.

GlobaLeaks se koristi u institucijama i javnom sektoru brojnih evropskih država, među kojima su Italija, Nemačka, Španija, Francuska, Danska i Grčka, kao i u antikorupcijskim agencijama, državnim organima, javnim službama i organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Medu korisnicima ovog sistema nalaze se italijanska Nacionalna antikorupcijska agencija (ANAC), Agencija za digitalnu Italiju, Nacionalna agencija za sajber bezbednost Italije, Savezna kancelarija za pravosude Nemacke, Nacionalna agencija za transparentnost Grcke, kao i brojne druge javne institucije širom Evrope.

Prema dostupnim informacijama, Evropska komisija preporučuje upotrebu platforme GlobaLeaks kao jedno od rešenja za bezbedno prijavljivanje nepravilnosti i zaštitu uzbunjivača.