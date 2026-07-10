Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte donosi se, kako je navedeno u predlogu, zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 68,90 din/litar, bezolovni benzin 64,80 din/litar i za gasna ulja (dizel) 66,64 din/litar.

Cene nafte od srede ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, odnosno nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni, okončan i zapretio novim vojnim udarima i uvođenjem nove blokade.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu da nastavak sukoba na Bliskom istoku stvara problem oko cene nafte i dodao da će razgovarati sa ministrom finansija Sinišom Malim kako bi preduzeli mere kojima će biti sprečeno veliko povećanje cena naftnih derivata.