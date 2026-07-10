Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a vozila se bez čekanja propuštaju i na naplatnim stanicama širom Srbije.

Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog radova na više deonica auto-puta E-75. Između petlji Novi Banovci i Beograd, u smeru ka Novom Sadu, do 15 časova sukcesivno će biti zatvarana preticajna traka, dok je između Batajnice i Beograda zatvorena zaustavna traka.

Radovi se izvode i između Malog Požarevca i Umčara, kao i od naplatne stanice Vrčin do petlje Mali Požarevac, u smeru ka Nišu.

Zbog asfaltiranja će od 12. jula u osam časova do 13. jula u šest časova biti potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica–Prilike, u mestu Senjak. Alternativni pravac vodi preko Kotraže, Guče i Arilja.

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