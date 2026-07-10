Ivanjac je rekla da je afrička kuga svinja prisutna u Srbiji skoro pet godina i dodala da je nanela velike štete domaćoj ekonomiji, pogotovo stočarstvu.

''To je virusna, zarazna bolest, bolest je domaćih i divljih svinja. Čovek ne oboljeva od ove bolesti, i ne može se preneti sa životinje na čoveka, a ne može se preneti ni hranom od eventualno zaraženih svinja na čoveka'', rekla je Ivanjac za RTS.

Naglasila je da je eutanazija jedini način borbe protiv ove zarazne bolesti za koju još ne postoji vakcina.

''Zbog toga morate radikalno ići i preventivno se sklanjaju sve životinje iz objekta gde je dijagnostikovana bolest. Zbog karaktera bolesti, morate računati korak ispred i uklanjati životinje koje su bile u neposrednom kontaktu sa obolelom farmom, objektom ili životinjama. Postoje zakonom propisana pravila kako se to radi i moraju se strogo poštovati'', rekla je Ivanjac.

Na farmi ''Mistral komerc'' u Hrtkovcima juče je počela eutanazija više od 11.000 grla svinja zaraženih afričkom kugom. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ukazao je na to da je dosledna primena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči širenje ove zarazne bolesti.

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