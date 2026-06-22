Grčka ovog leta ne vodi bitku samo sa gužvama, vrućinama i skupim ležaljkama. Nova glavobolja stiže iz mora - invazivna i izuzetno opasna riba-zec, poznata i kao srebrnoobrazna riba naduvača (Lagocephalus sceleratus), sve više okupira grčke vode i izaziva ozbiljnu paniku među ribarima, ali i turistima.

O ovoj vrsti poslednjih dana pišu gotovo svi grčki mediji, a tema je postala toliko ozbiljna da su ribari pokrenuli organizovani lov kako bi smanjili njenu brojnost.

Ono što najviše plaši jeste njena vilica. Stručnjaci upozoravaju da riba-zec ima neverovatno snažan ugriz i zube koji bez problema mogu da preseku ribarske mreže, udice, pa čak i tanji metal. Snimci koji kruže mrežama pokazuju kako bez problema probija limenku.

Nije agresivna bez razloga, ali ako se oseti ugroženo ili joj se priđe preblizu, može ozbiljno da ujede. U Grčkoj su već prijavljeni slučajevi teških povreda šaka, stopala i prstiju.

Ribari u očaju: “Uništava mreže i proždire ulov”

Prema podacima Helenskog centra za istraživanje mora, šteta koju ova vrsta pravi ribarima meri se hiljadama evra godišnje po brodu.

Problem nije samo u tome što jede druge vrste riba i remeti ekosistem, već i što uništava opremu. Ribari kažu da im cepa mreže, skida mamce sa udica i bukvalno “krade” ulov.

Na Kritu i Rodosu situacija je posebno alarmantna, a poslednjih meseci riba-zec primećena je i bliže Atini, u oblastima Evije, Atike i Saronskog zaliva.

Još jedna velika opasnost - nikako je ne jesti

Stručnjaci upozoravaju na još jednu stvar: ova riba sadrži tetrodotoksin, jedan od najjačih prirodnih neurotoksina.

Ako se pojede, može izazvati:

paralizu

prestanak disanja

ozbiljno trovanje

pa čak i smrt

Zbog toga grčke vlasti stalno upozoravaju: nijedan deo ove ribe nije bezbedan za ishranu.

Šta ako vas ugrize?

Grčki Crveni krst izdao je jasna uputstva.

Ako dođe do ujeda:

odmah isperite ranu vodom i sapunom

zaustavite krvarenje pritiskom čistom gazom ili krpom

držite povređeni deo tela podignut

odmah potražite lekarsku pomoć

Kod jačeg krvarenja ili dubljih rana hitna pomoć je obavezna.

Stručnjaci savetuju kupače i ronioce da budu oprezni, posebno u plićaku i stenovitim delovima obale. Ako primetite ribu neobičnog izgleda sa snažnom glavom i zubima nalik kljunu – ne prilazite joj i ne pokušavajte da je dodirnete.

Poruka grčkih vlasti je jasna: panici nema mesta, ali oprez je ovog leta obavezan.