Blokader Pavle Cicvarić ušao je u otvorenu polemiku sa Nebojšom Zelenovićem, nakon što je bivši gradonačelnik Šapca komentarisao prošlogodišnju fotografiju iz Užica.

Zelenović je na društvenoj mreži Iks napisao:

"Odlično! I kakav sad problem imate vas osmorica da podržite studente, kad celo Užice podržava?"

Na to je Cicvarić odgovorio pitanjem:

"Gospodine Zelenoviću, šta Vam smeta u postu?"

Potom je objasnio ko su ljudi sa fotografije, navodeći da je reč o organizatorima protesta koji su, kako tvrdi, bili hapšeni, prebijani i proganjani, da su učestvovali u izbornoj kampanji u Sevojnu, kao i da među njima ima članova Zbora, odbornika opozicije i studenata.

Organizatori protesta – hapšeni, prebijani, proganjani, preti im robija i montirani sudski proces.

Radili izbornu kampanju u Sevojnu.

Članovi Zbora, odbornici opozicije, studenti.

Na kraju poruke Cicvarić je poručio:

"Nećemo Vam se pravdati."