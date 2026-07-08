Visoke letnje temperature ne utiču samo na nas, već i na rad kućnih aparata. Jedno od najčešćih pitanja tokom toplih dana jeste da li frižider treba dodatno rashladiti kako bi hrana ostala bezbedna za upotrebu.

Stručnjaci ističu da odgovor zavisi od vrste uređaja koji imate, ali i od toga da li frižider uspeva da održava preporučenu temperaturu.

Koja temperatura je idealna za frižider?

Prema preporukama stručnjaka za bezbednost hrane, temperatura u frižideru ne bi trebalo da prelazi 4 stepena Celzijusa.

Na višim temperaturama bakterije poput salmonele i E. coli mogu se znatno brže razmnožavati, što povećava rizik od kvarenja namirnica.

Za optimalno čuvanje hrane preporučuje se temperatura između 1,7 i 3,3 stepena Celzijusa. U tom rasponu sporije se razvijaju mikroorganizmi, a istovremeno se sprečava zamrzavanje osetljivih namirnica poput voća i povrća.

Kada je reč o zamrzivaču, preporučena temperatura iznosi -18 stepeni Celzijusa ili niže.

Da li leti treba menjati podešavanja?

Odgovor zavisi od modela frižidera.

Moderni frižideri

Savremeni uređaji sa digitalnim ekranima i elektronskim senzorima automatski održavaju zadatu temperaturu, bez obzira na spoljne uslove.

Tokom leta kompresor radi intenzivnije kako bi nadoknadio ulazak toplog vazduha prilikom otvaranja vrata, pa dodatno snižavanje temperature uglavnom nije potrebno.

Preterano hlađenje može dovesti do:

zamrzavanja pojedinih namirnica,

veće potrošnje električne energije,

nepotrebnog opterećenja uređaja.

Stariji modeli

Kod starijih frižidera sa mehaničkim termostatom situacija može biti drugačija.

Ako uređaj teže održava hladnoću tokom velikih vrućina, preporučuje se da regulator pojačate za jedan stepen.

Na primer, ako je tokom zime bio podešen na nivo 3, leti ga možete prebaciti na 4, ukoliko kod vašeg modela veći broj označava nižu temperaturu.

Kako proveriti da li frižider dovoljno hladi?

Najpouzdaniji način jeste korišćenje termometra za frižider.

Iako digitalni displej prikazuje zadatu temperaturu, ona nije uvek ista u svim delovima uređaja.

Za preciznije merenje:

stavite termometar u čašu vode,

postavite ga na srednju policu,

ostavite nekoliko sati,

zatim očitajte temperaturu.

Na taj način dobićete realniju sliku uslova u kojima se čuva hrana.

Navike koje pomažu da frižider radi efikasnije

Pored pravilnog podešavanja temperature, važno je i kako koristite frižider.

Stručnjaci savetuju da:

ne držite vrata dugo otvorena,

toplu hranu prvo ohladite na sobnu temperaturu,

redovno čistite kondenzatorske zavojnice,

proveravate da li gumene zaptivke dobro naležu.

Zanimljivo je da umereno popunjen frižider bolje održava stabilnu temperaturu, jer rashlađene namirnice pomažu da se hladnoća duže zadrži.

Zaključak

Idealna temperatura u frižideru tokom cele godine trebalo bi da bude ispod 4°C, dok je optimalan raspon između 1,7 i 3,3°C.

Kod modernih uređaja uglavnom nema potrebe za dodatnim podešavanjem tokom leta, jer sami regulišu hlađenje. Stariji modeli, međutim, mogu zahtevati blago pojačavanje rada tokom perioda visokih temperatura kako bi hrana ostala bezbedna i sveža.