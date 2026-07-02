Zemljotres jačine 2,8 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros u Bosni i Hercegovini, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Potres je zabeležen 2. jula u 04.27 časova desetak kilometara severno od Mostara, na dubini od pet kilometara. Reč je o slabijem zemljotresu koji, prema uobičajenim seizmološkim procenama, uglavnom ne izaziva materijalnu štetu, ali može da ga osete stanovnici u blizini epicentra.

Ljudi koji su na EMSC svedočili o zemljotresu nalisali su da je bio kratak, ali da se baš zatreslo.

Nadležne službe za sada nisu prijavile informacije o eventualnoj šteti ili povređenima.

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