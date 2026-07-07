Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Ada Ciganlija puna MEDUZA! Uznemirujući snimak sa Savskog jezera - došle iz Kine (VIDEO)

Ono što bi trebalo najviše da obraduje sve posetioce Ade Ciganlije jeste činjenica da se ova stvorenja pojavljuju isključivo u ekosistemima gde je voda izuzetno dobrog kvaliteta!

 
Autor:  Milica Krstić
07.07.2026.14:49
0
Ada Ciganlija puna MEDUZA! Uznemirujući snimak sa Savskog jezera - došle iz Kine (VIDEO)
Shutterstock | Mark.Pelf / Shutterstock.com Editorial
Kad mu je majka predložila da na televiziji nađe novu partnerku, snajka se rasplakala, a onda je rasčistila stvari jednom zasvagda Kad mu je majka predložila da na televiziji nađe novu partnerku, snajka se rasplakala, a onda je rasčistila stvari jednom zasvagda
Prethodna vest
Pevač sa tri žene ima po dvoje dece: Sada čeka osmo dete sa 31 godinu mlađom misicom Pevač sa tri žene ima po dvoje dece: Sada čeka osmo dete sa 31 godinu mlađom misicom
Sledeća vest

Ada Ciganlija s pravom nosi epitet "Beogradsko more". Možda nema slanu vodu, ali zato ima - meduze.

Stručnjaci otkrivaju da li su opasne za ljude.

Male meduze od pet milimetara do oko dva centimetara najčešće primete deca igrajući se u plićaku Ade Ciganlije, što instiktivno može da ih uplaši, tada nastaje vriska i reči poput "Mamaaaa, meduzaa!".

Ipak, iako izgledaju egzotično, ove meduze su potpuno bezopasne za ljude, a kako je ranije objasnio dr Aleksandar Hegediš, ihtiolog, u pitanju su slatkovodne meduze, odnosno hidromeduze koje jako podsećaju na morske.

Pojavljuju se tokom toplijih meseci kada se steknu odgovarajući uslovi i predstavljaju još jedan dokaz koliko je podvodni svet Ade bogat i zanimljiv.

Meduze na Adi Ciganliji

U Srbiju stigle 60-ih godina

Naučnik i biolog koji se bavi ihtiologijom, granom zoologije koja proučava ribe, dr Hegediš za RTS ranije je otkrio da su slatkovodne meduze u Evropi prisutne od kraja 19. veka.

"Poreklom su iz Kine pa su se onda raširile od Engleske, preko Francuske, Nemačke, širom Evrope i negde 60-ih godina prošlog veka stigle u Srbiju. Kada su se u Adi tačno pojavile to je teško reći ali računamo da su one otprilike od tih godina prisutne i u Savskom jezeru", objasnio je.

Zašto im Ada prija

Kako navode na Instagram stranici "diving.center.vidre" tajna se krije u karakteristikama samog jezera. Savsko jezero je veštačko, relativno je plitko i leti se izuzetno brzo zagreva, što savršeno pogoduje ovoj vrsti. Stručnjaci navode da su slatkovodne meduze vezane isključivo za tople i stajaće vode.

Ono što bi trebalo najviše da obraduje sve posetioce Ade Ciganlije jeste činjenica da se ova stvorenja pojavljuju isključivo u ekosistemima gde je voda izuzetno dobrog kvaliteta!

Alo.rs/Blic

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 33
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 42
ada ciganlija meduze

Povezane vesti

Ostali kupači ga izvukli iz vode bez svesti: Detalji tragedije na Adi Ciganliji
Masanori Josida
DRAMATIČNO

Ostali kupači ga izvukli iz vode bez svesti: Detalji tragedije na Adi Ciganliji

06:00 | 0
Na Adi Ciganliji se utopio mladić (20): Lekari sat vremena pokušavali reanimaciju
Foto: AI Ilustracija
UŽAS

Na Adi Ciganliji se utopio mladić (20): Lekari sat vremena pokušavali reanimaciju

07:09 | 0
Preminuo mladić (27) na Adi Ciganliji: Detalji drame u Beogradu, reagovali spasioci i Hitna pomoć
Vladimir Markovic
TRAGEDIJA

Preminuo mladić (27) na Adi Ciganliji: Detalji drame u Beogradu, reagovali spasioci i Hitna pomoć

21:53 | 0
Otvorena sezona na Adi! Beograđani pohrlili na svoje more, voda već topla, a ležaljka košta čak 2.000 dinara
Shutterstock
BEOGRADSKO MORE

Otvorena sezona na Adi! Beograđani pohrlili na svoje more, voda već topla, a ležaljka košta čak 2.000 dinara

15:35 | 0
Od sutra kupanje na Adi Ciganliji: Evo kolika je temperatura vode
Foto: Alo | Foto: Alo/Nikola Todorović
Počinje kupališna sezona

Od sutra kupanje na Adi Ciganliji: Evo kolika je temperatura vode

09:47 | 0
Komentari (0)

Društvo

Spremite se za preokret! Hladni front stiže u Srbiju, poznato kada počinju pljuskovi
AI ilustracija

Spremite se za preokret! Hladni front stiže u Srbiju, poznato kada počinju pljuskovi

15:34 | 0
Prišao ženi na plaži, mislio da je njegova supruga i nokautirao je: Kada je shvatio grešku, usledio je još gori horor (VIDEO)
Youtube/printscreen

Prišao ženi na plaži, mislio da je njegova supruga i nokautirao je: Kada je shvatio grešku, usledio je još gori horor (VIDEO)

15:24 | 0
Sajber napadi više nisu pitanje "da li", već "kada": Stručnjaci upozorili na novu realnost u Srbiji
Foto: Printscreen | Фото: Дарио Константиновић

Sajber napadi više nisu pitanje "da li", već "kada": Stručnjaci upozorili na novu realnost u Srbiji

15:23 | 0
Sajber bezbednost više nije izbor: Telekomunikacije moraju da izdrže i najteže napade
Foto: Alo | Alo!

Sajber bezbednost više nije izbor: Telekomunikacije moraju da izdrže i najteže napade

15:08 | 0
Nada za obolele od raka: Deset novih lekova biće besplatno u Srbiji

Nada za obolele od raka: Deset novih lekova biće besplatno u Srbiji

14:17 | 0
Njegova ideja oduševila je stručnjake: Sa samo 12 godina osmislio je izum koji bi mogao da zaštiti gradove od poplava
Shutterstock

Njegova ideja oduševila je stručnjake: Sa samo 12 godina osmislio je izum koji bi mogao da zaštiti gradove od poplava

14:13 | 0
"Hoćeš da te ubijem?!" Evo šta se zapravo desilo u Šapcu - Oglasila se porodica dečaka kojeg je žena tukla u parku (VIDEO)
Printscreen/Društvene mreže

"Hoćeš da te ubijem?!" Evo šta se zapravo desilo u Šapcu - Oglasila se porodica dečaka kojeg je žena tukla u parku (VIDEO)

13:58 | 0
Ko je odgovoran za uspeh AI projekta?
freepic/magnific

Ko je odgovoran za uspeh AI projekta?

11:51 | 0
Sjajne vesti za penzionere: U petak leže novac na račune - proverite da li ste na spisku
Shutterstock/Balkans Cat/Maja Marjanović

Sjajne vesti za penzionere: U petak leže novac na račune - proverite da li ste na spisku

11:49 | 0
Srpski policajci u Ohridu: Naši građani mogu da im se obrate za pomoć, ovo su brojevi telefona
Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski policajci u Ohridu: Naši građani mogu da im se obrate za pomoć, ovo su brojevi telefona

11:30 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

3min

Ako se to desi, ubiće tenis! ATP na žestokom udaru, sprema se neviđeni haos

5min

Brze lisnate kiflice sa orasima i džemom po majstorskom receptu: Kad nemate mnogo vremena ovo će biti pravi spas

5min

Brze kulture koje uspevaju u julu: Posadite ih već danas, i do jeseni ćete imati sveže povrće

7min

„Neka izgori apsolutno sve do temelja!“ Oštre poruke iz Rusije posle objavljenog snimka napada na tankere

7min

Da li Turska dobija F-35? Oglasili se Tramp i Erdogan

31min

Spremite se za preokret! Hladni front stiže u Srbiju, poznato kada počinju pljuskovi

41min

Prišao ženi na plaži, mislio da je njegova supruga i nokautirao je: Kada je shvatio grešku, usledio je još gori horor (VIDEO)

42min

Sajber napadi više nisu pitanje "da li", već "kada": Stručnjaci upozorili na novu realnost u Srbiji

57min

Sajber bezbednost više nije izbor: Telekomunikacije moraju da izdrže i najteže napade

1H

Ada Ciganlija puna MEDUZA! Uznemirujući snimak sa Savskog jezera - došle iz Kine (VIDEO)

19H

Udarno! Tramp objavio ove Vučićeve reči (FOTO)

1D

Tramp razbio NATO na paramparčad! Ima punu podršku Amerikanaca: “Izlazimo iz alijanse!”

16H

Bajden pokrenuo brutalan rat protiv Trampa: Jezive optužbe za korupciju teške milijarde!

24H

Hrvati kukaju, blokaderi hoće da stopiraju, a sve oči uprte u Vučića! Potvrđeni planovi Ursule, Makrona i Merca za Srbiju

22H

Duško Tošić jednom reakcijom rekao sve: Evo šta misli o pesmi i spotu u kojem su Atina i Nika

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Apokaliptični prizori u Kijevu: Slike razaranja šokirale planetu, krateri duboki po 5 metara!
Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Apokaliptični prizori u Kijevu: Slike razaranja šokirale planetu, krateri duboki po 5 metara!

"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!

"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!

Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi
Profimedia/EPA/AP/Shutterstock ilustracija

Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi

Dve kuće, dve bašte, voćnjak i povrtnjak - Marko sve prodaje za 25.000 evra
Prinstcreen

Dve kuće, dve bašte, voćnjak i povrtnjak - Marko sve prodaje za 25.000 evra

Spajić i Mandić se udružili s Milom: U Ustavu Crne Gore nema mesta za srpski jezik
Alo ilustracija
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,36 117,71
USD USD 102,3 102,61 102,92
CAD CAD 71,95 72,17 72,38
AUD AUD 70,96 71,18 71,39
GBP GBP 136,93 137,35 137,76
CHF CHF 126,94 127,32 127,7

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati