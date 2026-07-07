Ada Ciganlija puna MEDUZA! Uznemirujući snimak sa Savskog jezera - došle iz Kine (VIDEO)

Ada Ciganlija s pravom nosi epitet "Beogradsko more". Možda nema slanu vodu, ali zato ima - meduze.

Stručnjaci otkrivaju da li su opasne za ljude.

Male meduze od pet milimetara do oko dva centimetara najčešće primete deca igrajući se u plićaku Ade Ciganlije, što instiktivno može da ih uplaši, tada nastaje vriska i reči poput "Mamaaaa, meduzaa!".

Ipak, iako izgledaju egzotično, ove meduze su potpuno bezopasne za ljude, a kako je ranije objasnio dr Aleksandar Hegediš, ihtiolog, u pitanju su slatkovodne meduze, odnosno hidromeduze koje jako podsećaju na morske.

Pojavljuju se tokom toplijih meseci kada se steknu odgovarajući uslovi i predstavljaju još jedan dokaz koliko je podvodni svet Ade bogat i zanimljiv.

U Srbiju stigle 60-ih godina

Naučnik i biolog koji se bavi ihtiologijom, granom zoologije koja proučava ribe, dr Hegediš za RTS ranije je otkrio da su slatkovodne meduze u Evropi prisutne od kraja 19. veka.