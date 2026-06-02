Najduže pomračenje Sunca ovog veka već ima svoj datum i obećava jedinstven spektakl: dan će se na nekoliko minuta pretvoriti u noć u fenomenu koji se neće ponoviti 157 godina.

Najduže potpuno pomračenje Sunca 21. veka dogodiće se 2. avgusta 2027. godine. Prema stručnjacima, trajaće maksimalno oko 6 minuta i 23 sekunde i biće vidljivo u Severnoj Africi, na Bliskom istoku i u delovima Evrope.

Posebno u Španiji raste interesovanje za ovaj astronomski događa. U Španiji se Baskija, a posebno pokrajina Alava, izdvajaju se kao neka od najboljih mesta za posmatranje ovog potpunog pomračenja Sunca, koje se u tom regionu neće ponovo desiti sve do 2183. godine.

Pojaviće se "dijamantski prsten"

Tokom pomračenja, nebo može postati toliko tamno da se mogu videti zvezde, pa čak i jedna planeta. Pored toga, javiće se kratke, ali upečatljive pojave poput „Bailyjevih perli“ – svetlosnih bljeskova nastalih kada Sunčevi zraci prolaze kroz doline Meseca.

Zatim se pojavljuje čuveni „dijamantski prsten“, vizuelni efekat u kojem ostaje vidljiva samo jedna svetla tačka, nalik svetlucavom dragulju. Obe faze traju svega nekoliko sekundi, ali su među najiščekivanijim momentima.

Zona vidljivosti biće veoma ograničena, a u potpunosti će pomračenje moći da se vidi samo na Grenlandu, Islandu i Iberijskom poluostrvu.

Za bezbedno posmatranje pomračenja neophodno je koristiti sertifikovane zaštitne naočare u svim fazama, osim tokom potpune faze kada je Sunce potpuno zaklonjeno. Bez zaštite, i najmanji Sunčev zrak može oštetiti vid, napominju stručnjaci.

Totalno pomračenje dešava se jednom u 100 godina. A sledeće delimično pomračenje biće 26. januara 2028. godine, kao deo izuzetnog niza astronomskih događaja, piše Cronista.