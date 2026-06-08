Potpuno pomračenje Sunca nastaje kada Mesec prođe između Sunca i Zemlje, bacajući senku na našu planetu koja u potpunosti blokira Sunčevu svetlost u pojedinim delovima sveta, navodi NASA.

Posmatrači neba u delovima Grenlanda, Islanda, severne Španije i severoistočnog Portugala moći će da vide fazu totaliteta, trenutak kada se nebo nakratko zamrači jer Sunce potpuno nestane iz vidokruga.

U međuvremenu, delimično pomračenje, tokom kojeg je zaklonjen samo deo Sunčeve svetlosti, biće vidljivo u delovima Evrope, Afrike i Severne Amerike.

Poslednje potpuno pomračenje Sunca bilo je vidljivo iz Meksika, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u aprilu 2024. godine, dok je poslednje koje se moglo posmatrati sa evropskog kopna zabeleženo 2006. godine, prema podacima Evropske svemirske agencije (ESA).

Događaj u avgustu biće prvo potpuno pomračenje vidljivo sa teritorije kontinentalne Španije još od 1905. godine. Takođe, to je prvo od tri pomračenja Sunca koja će Španija doživeti do 2028. godine.

„Potpuno pomračenje Sunca jedan je od retkih trenutaka kada milioni ljudi mogu zajedno da pogledaju u nebo i osete istovremeno divljenje i radoznalost“, izjavila je Carole Mundell, direktorka nauke pri ESA-i.

„To je zajednički trenutak koji nas povezuje sa svemirom i podseća da je želja za istraživanjem i razumevanjem jedna od najvećih ljudskih snaga.“

Gde će pomračenje biti vidljivo?

Uska zona totaliteta protezaće se oko 8.300 kilometara, počevši od arktičke obale oko 13 časova po istočnoameričkom vremenu. Senka će zatim proći blizu Severnog pola, preko Grenlanda, Islanda, Portugala i severne Španije.

Posmatrači na Grenlandu moći će da uživaju u nešto više od dva minuta totaliteta, dok će oni na severu Španije imati svega oko 20 sekundi potpunog pomračenja, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Loše vreme je najčešća prepreka za posmatranje pomračenja.

Pomračenje će preći preko oblasti Galicije, a zatim i Balearskih ostrva, dok se Sunce bude približavalo zalasku, što će dodatno ubrzati prelazak iz dana u noć.

Za proveru tačnog vremena pomračenja na vašoj lokaciji i izgleda fenomena, možete koristiti sajt Time and Date.

Za one koji se ne nalaze na putanji pomračenja, ESA će organizovati direktan prenos totaliteta iz Astrofizičke opservatorije Javalambre u španskoj pokrajini Teruel.

Kada je sledeće potpuno pomračenje Sunca?

Naredno potpuno pomračenje Sunca dogodiće se 2. avgusta 2027. godine i biće vidljivo iz južne Španije, severne Afrike, Saudijske Arabije i Jemena.

Stanovnici SAD nakon toga neće imati priliku da vide potpuno pomračenje sve do 30. marta 2033. godine, i to samo sa Aljaske. Tek 22. avgusta 2044. potpuno pomračenje biće vidljivo sa kontinentalnog dela SAD, iznad Severne Dakote i Montane.

Sledeće potpuno pomračenje koje će preći preko cele teritorije kontinentalnih Sjedinjenih Država dogodiće se 12. avgusta 2045. godine. Putanja totaliteta obuhvatiće Kaliforniju, Nevadu, Jutu, Kolorado, Kanzas, Oklahomu, Arkanzas, Misisipi, Alabamu i Floridu.

Kako posmatrati pomračenje?

Nikada nije bezbedno gledati direktno u Sunce bez posebne zaštite za oči, osim tokom kratkog perioda totaliteta kada je Sunce potpuno zaklonjeno.

Čim se pojavi i najmanji tračak Sunčeve svetlosti, potrebno je staviti sertifikovane naočare za posmatranje pomračenja ili koristiti ručni solarni filter.Sunce se može posmatrati i teleskopom, dvogledom ili fotoaparatom opremljenim specijalnim solarnim filterom postavljenim na prednjem delu uređaja. Obične sunčane naočare ne pružaju dovoljnu zaštitu i ne mogu zameniti naočare za pomračenje. Takođe, ne treba koristiti oštećene, izgrebane ili pocepane filtere.

NASA upozorava da nije bezbedno gledati u Sunce kroz bilo koji optički uređaj dok nosite naočare za pomračenje, jer koncentrisani Sunčevi zraci mogu oštetiti filter i izazvati ozbiljne povrede oka.

Pomračenja Sunca pružaju jedinstvenu priliku naučnicima da proučavaju Sunčevu koronu, odnosno njegovu spoljašnju atmosferu, ali i da uključe građane u naučna istraživanja.

Tokom avgustovskog pomračenja istraživači planiraju lansiranje balona na velikim visinama kako bi fotografisali događaj i Mesečevu senku. Cilj je da ponove čuveni eksperiment iz 1919. godine kojim je potvrđena Theory of Relativity, odnosno način na koji Sunčeva gravitacija savija svetlost udaljenih zvezda. Građani će takođe moći da učestvuju kao „građanski naučnici“ izradom jednostavnih instrumenata za merenje promena u atmosferi koje nastaju kada nebo nakratko potamni. piše CNN.