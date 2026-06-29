Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove mere koje se odnose na unapređenje lečenja onkoloških pacijenata i dostupnost savremenih terapija. Kako je rekao, država nastavlja velika ulaganja u zdravstvo, obezbeđuje nove lekove za više vrsta malignih oboljenja, proširuje listu terapija o trošku RFZO i nastavlja ulaganja u ranu dijagnostiku kroz preventivne preglede i mobilne ambulante.

- U aprilu 2021. godine potpisali smo posebne ugovore za deset novih bolesti. To su četiri leka: Enhertu, Infinzi, Limpraza i Injudo. Obezbeđen je time pristup najmodernijim onkološkim terapijama za pacijente u Srbiji, to su indikacije koje podrazumevaju bolesti od raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva, kao i raka jajnika. Novina su rak jajnika i ove gastrointestinalne bolesti, koliko sam ja razumeo. To je potpuno novo, a ojačavamo - rekao je i dodao:

- To smo platili mnogo, i želim da vas obavestimo da se na listi lekova RFZO, gde ćemo da vam nosimo troškove, nalazi se i lek koji se često koristi za srčanu insuficijenciju, lek Forxiga. On je za srčanu slabost, pacijenti su ga plaćali najmanje 2.500 dinara, sada ćete ga plaćati najviše 1.650 dinara, zahvaljujući i razumevanju kompanija koje proizvode i ovim principom doplate o čemu smo pričali. Dakle, najviše će vas toliko koštati. Mislim da je to takođe jedan veoma važan lek za sve ljude koji imaju srčane slabosti i daće im mnogo značiti. I nova stvar, pre neki dan smo pregovarali, niko o tome nije ni govorio niti je primetio u javnosti. Mi smo razgovarali sa kompanijom MSD za zaključenje posebnog ugovora, to mnogo, mnogo košta. To će nas za tri godine da košta 100 miliona evra, da znate, kao državu. Mnogo košta. To su enormna ulaganja u zdravstvo, u zdravlje ljudi, i samo hoću da to ljudi znaju. Šta leče ti lekovi? To su, to su američki lekovi.

- Šest različitih indikacija u okviru karcinoma dojke, karcinoma pluća i melanoma. I to će biti proširenje na još deset indikacija, koje se odnose na sledeće lokalitete malignih obolenja. One će u prvoj fazi, kada se otkrije na vreme. Zato ćemo da idemo sa ovim ambulantama. Juče smo primili 35 lica u Senjskom Rudniku. Dvoje lica smo poslali, starije dobi smo poslali na dalje lečenje. Otkrili smo nešto. To će ljudima pomoći. Zato su nam važne ove ambulante, zato su nam važne prevencije, zato su nam važni upotreba magneta što je moguće više, slajsnig skenera i svega drugog. Ovo će nam sve biti od aprila 27., a ove prve lekove od AstraZenece od novembra meseca ove godine.

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