Zahvaljujući vlasniku i direktoru Pink Media Group, Željku Mitroviću, i njegovoj akciji "Letovanje za sve", dugoj više od dve decenije, i ove godine veliki broj mališana bez roditeljskog staranja uživaće u plivanju, ronjenju, sunčanju na crnogorskom primorju. Željko Mitrović, ispratio je decu iz centralne Srbije i iz svih beogradskih ustanova, podelio im džeparac, poželeo bezbedan put i nezaboravne trenutke.



“Jedino je bitno da deca iz Zvečanske i ostalih ustanova za brigu o deci bez roditeljskog staranja idu na more, ali to je samo jedna stvar - imamo i more i zimovanje i polaske u školu i onaj veliki rođendan 31. maja za sve njih. Kada su deca koja odrastaju bez roditelja u pitanju, već punih 20 godina se trudimo da im ulepšamo detinjstvo. Ponoviću po ko zna koji put - detinjstvo je roditelj buduće ličnosti i užasno je važno kakvo detinjstvo provedu i da imaju što više lepih trenutaka zato što to pamte i ne samo što pamte, već zato što hemija u organizmu odradi svoje i tada postanu bolji ljudi ako imaju srećnije detinjstvo.” - rekao je Mitrović.



Zoran Milačić, direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine "Zvečanska", istakao je da je nažalost svima vidljivo da je porodica, kao ljudska zajednica, u sve većim problemima i dodao da je upravo zbog toga ovoliki broj dece u domovima bez roditeljskog staranja.







“Ovakve akcije dosta pomažu da osete da imaju neku dragu osobu, da imaju nekog ko razmišlja o njima. Željko je sasvim sigurno jedan od vodećih, jer to traje sve već jako dugo godina sa puno akcija u toku godine. Jako je važno da postoji kontinuitet, a ovde postoji, 6 do 7 puta godišnje se organizuju neke akcije i oni sada to očekuju, više ne razmišljaju o tome da li će to biti, već očekuju.” - rekao je Milačić.



“Mi smo pre par godina, osim Zvečanske i ostalih domova u Beogradu za brigu o deci bez roditeljskog staranja, proširili akciju i na celu Srbiju, tako da - sada njih 400 ukupno odlazi na more, što mislim da čini ovu godinu rekordnom. Dobili su besplatno letovanje u Budvi, Slovenskoj plaži, gde je sve je all inclusive za mališane.” - rekao je Mitrović.



Više od dve decenije kontinuiteta pokazuje da prava humanost nije jednokratni gest, već trajna briga. Akcija “Letovanje za sve” i ovog leta donela je stotinama dece bez roditeljskog staranja priliku za bezbrižne dane, lepe uspomene i osećaj da nisu zaboravljena.



