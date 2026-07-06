Prosidbe su uglavnom pažljivo isplanirani trenuci puni emocija, ali ponekad upravo neočekivani detalji postanu ono po čemu ih svi pamte. To se dogodilo i 28-godišnjoj učiteljici Kvin Melnik iz Kanade, čija je romantična veridba osvojila društvene mreže – ne zbog prstena ili dekoracije, već zbog njenog manikira.

Naime, u trenutku kada je njen partner Šejn Makej kleknuo i postavio najvažnije pitanje, Kvin je na noktima imala ilustracije – hot-dogova.

Romantična prosidba na porodičnoj farmi

Šejn je prosidbu organizovao u junu na porodičnoj farmi, nakon čak devet i po godina veze.

Kako ne bi probudio sumnju, nekoliko dana ranije rekao je Kvin da njegovi roditelji organizuju porodično fotografisanje i predložio da se i njih dvoje lepo obuku kako bi napravili zajedničke fotografije.

Profesionalnog fotografa, međutim, nije bilo. Umesto njega, čitav trenutak iz žbunja je fotografisala Šejnova majka.

Više od 30 poruka dovelo je do najvažnijeg pitanja

Dok su se vozili prema farmi, u automobilu je svirala njihova pesma – Only You Can Love Me This Way pevača Kita Urbana.

Usput je Kvin ugledala više od 30 natpisa koji su, jedan po jedan, ispisivali ljubavnu poruku. Na kraju puta čekao ju je drveni luk koji je Šejn sam napravio i ukrasio belim zavesama i fotografijama njihovih pet udomljenih ljubimaca – četiri mačke i jednog psa.

Pored vereničkog prstena stajao je natpis:

„Mama, hoćeš li se udati za tatu?“

Kvin kaže da je bila potpuno zatečena i da nije mogla da zaustavi suze.

Kada je pogledala prsten, shvatila je šta je svima promaklo

Tek kada je pogledala svoju ruku i novi prsten, primetila je da na noktima i dalje ima neobičan manikir – male hot-dogove.

Razlog je bio jednostavan. Šejn nije obavestio njenu manikirku da planira prosidbu, pa nije bilo prilike za klasičan verenički manikir u nežnim tonovima.

Umesto srca, bisernih nijansi ili francuskog manikira, njeni nokti bili su ukrašeni minijaturnim hot-dogovima.

"Da sam znala, izabrala bih srca"

Kvin priznaje da joj je cela situacija bila neverovatno smešna i da zbog toga danas prosidbu voli još više.

Ironično, neposredno pre toga šalila se sa svojom manikirkom kako bi bilo urnebesno da je Šejn zaprosi baš dok nosi tako neobičan dizajn.

Inače, kaže da voli kreativne manikire. Pre hot-dogova nosila je motive kivija, a pre toga ribe, pa se, kako priznaje, više ni ne seća kada je poslednji put imala jednobojne nokte.

Iako je pretpostavljala da bi je partner mogao zaprositi tokom godine, zbog približavanja desete godišnjice veze i završetka njegovih studija, nije očekivala da će se to dogoditi baš u junu.

– Da sam znala, verovatno bih izabrala srca ili neki romantičniji dizajn. Ali sada ne bih promenila apsolutno ništa – rekla je.

Video postao viralan

Nakon prosidbe Kvin je fotografije i snimak svojih noktiju objavila na TikToku.

Neočekivani detalj oduševio je korisnike društvenih mreža, pa je video za kratko vreme prikupio više od 10,5 miliona pregleda i 1,4 miliona lajkova.

Kako kaže, nije očekivala toliku pažnju, ali veruje da je ljude osvojila spontanost cele situacije.

– Volim hot-dogove, volim neobične nokte i volim stvari koje odražavaju moju ličnost. Na kraju se ispostavilo da je upravo to učinilo ovaj trenutak još posebnijim – zaključila je.