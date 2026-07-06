U Srbiji se u ponedeljak, 6. jula, očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najviša od 28 do 32.

U Beogradu se danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 18 stepeni, a najviša oko 29.

Prognoza do 13. jula

Idućih sedam dana, do 13. jula, očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u utorak i sredu. Dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 26 do 31 stepen, prenosi Tanjug.

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