Folker Radiša Trajković Đani našao se u centru pažnje kada je usnimljen tokom razgovora sa policajcima na plaži u Crnoj Gori.

Mnoge je zaitrigirao ovaj snimak objavljen na Instagram stranici "Podgorički vremeplov", a zbog gestukulacije folkera mnogi su pomislili da se raspravljao s njima.

Ipak, sada se oglasila njegova supruga Slađa Trajković i razrešila sve nedoumice.

- Đaniju se svi redom javljaju na plaži, pa i policajci. Zastali su da mu se jave i on je sa njima porazgovarao. Nikakav incident ili problem nije u pitanju. Ne znam kako niko nije snimio kako se Đani ceo dan igra sa unucima već samo kako razgovara sa policijom - tvrdi Slađa.

Prema njenim rečima porodica Trajković uživa na moru, a dobro raspoloženje nije uspeo da im pokvari ni ovaj snimak.

Alo/Informer

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