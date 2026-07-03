Šefica Odseka za izdavanje putnih isprava PU Beograd Sanja Panić izjavila je danas da su novi obrasci srpskog pasoša, čije izdavanje je počelo od 1. jula, urađeni po svim svetskim standardima, a da je taksa za izdavanje za građane ostala ista, dodajući da važeći pasoši ne moraju da se menjaju dok ne isteknu.

- Po svim svetskim standardima su urađeni novi obrasci i prelepo izgledaju. Ako pasoš jedne zemlje treba da bude i slika istorije, kulture i tradicije, ovaj pasoš je baš upravo to, sa prelepom nijansom, sa grbom i ostalim tonovima na svim stranama - rekla je Panić za Tanjug.

Dodala je da se razlika u odnosu na stari obrazac vidi i u nivou zaštite, kao i da sada mnogo teže može doći do nedozvoljenog falsifikovanja.

Panić je navela da je u novom obrascu svaka strana urađena u različitom motivu i različitoj nijansi.

Građani koji imaju stare putne isprave mogu da ih koriste normalno

Na pitanje koliko će koštati izdavanje novog obrasca, Panić je odgovorila da se cena nije promenila i da taksa za izdavanje putne isprave i dalje iznosi 4.500 dinara, za pasoše koje su istekli ili koji su u periodu manjem od 6 meseci do isticanja.

- Postoji i ona taksa koja je malo viša, ali to je za one građane koji imaju neko iznenadno putovanje, a za to nemaju dokaz koji mogu da prilože, tako da je ta taksa 9.500 dinara, ali taj pasoš je za 48 sati već u našim prostorijama - rekla je Panić.

Dodala je da građani koji imaju stare putne isprave mogu da ih koriste normalno do njihovog isteka, a da sa istekom putne isprave dođu i da zamene za nove obrasce.

- Apelujem uvek da proveravaju važenje svojih dokumenata na vreme, da ne dođu u neke neprijatne situacije - rekla je Panić.

Podsetila je i da je ovo prva promena obrasca pasoša od 2008. godine.