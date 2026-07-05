Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije uputilo je važan apel svim građanima koji ovih dana kreću na godišnji odmor.
U saopštenju MUP-a ističe se upozorenje da nekoliko jednostavnih koraka može sprečiti provale i zaštititi dom dok nikoga nema u njemu.
U sezoni godišnjih odmora tokom odsustva, posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti imovine i tako sprečiti nastanak materijalne štete, ističe se u saopštenju MUP-a.
"Koferi su spakovani? Proverite još samo jednu stvar - da li je vaš dom bezbedan", upozorava se u objavi.
Šest važnih saveta
MUP objavio šest važnih saveta pre nego što napustite svoj dom:
- Zaključate sva vrata i prozore
- Zamolite komšije da povremeno obiđu stan ili kuću
- Vredne stvari sklonite na sigurno mesto
- Fotografije sa odmora objavite tek nakon povratka
- Otkažete dostavu pošiljaka dok ste odsutni
- Osvetlite prilaze i uklonite sve što bi moglo da olakša provalu.
Ako primetite sumnjive osobe ili aktivnosti...
"Nekoliko minuta pripreme može značiti jednu brigu manje i mnogo lepši povratak kući", savetuje se u objavi.
"Ako primetite sumnjive osobe ili aktivnosti, odmah pozovite policiju na 192", napominju iz MUP-a.
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