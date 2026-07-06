Kiša pada na Novom Beogradu, duva jak vetar, a čuje se i grmljavina.

-Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 31 °C - navodi RHMZ.

Vreme narednih dana

Sutra će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 20 °C, a najviša od 28 do 32 °C.

U sredu prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove uz ređu pojavu grmljavine. U četvrtak i petak pretežno sunčano.

Za vikend i početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33 °C, navodi RHMZ.

BONUS VIDEO