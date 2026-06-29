Državljanin Hrvatske (57) osuđen je na 12 godina zatvora zbog smrti prijatelja Mirka Vereša (49) iz Subotice, kojeg je prošle godine usmrtio nožem u stanu u Beču, nakon žestoke svađe koja je, prema navodima iz postupka, izbila oko političkih tema vezanih za zemlje bivše Jugoslavije.

Iako je optužnica prvobitno bila zasnovana na sumnji za ubistvo, austrijski sud je optuženog proglasio krivim za krivično delo teške telesne povrede sa smrtnim ishodom. Presuda, pak, još nije pravosnažna.

Zločin se, podsetimo, dogodio krajem novembra 2025. godine u bečkom okrugu Leopoldštat, u stanu u kojem su se okupili prijatelji radi druženja. Prema navodima iz sudskog postupka, veče je proticalo u mirnoj atmosferi uz alkohol, ali je razgovor vremenom skrenuo na političke teme i ratove na prostoru bivše Jugoslavije, nakon čega je došlo do krvavog sukoba.

Svedoci su pred sudom naveli da su takve rasprave bile česte među prijateljima.

- Političke teme često su bile razlog njihovih rasprava, kad god se popije, razgovor uvek skrene na Srbiju i Hrvatsku - naveo je jedan od svedoka.

Prema navodima tužilaštva, i žrtva i osumnjičeni su u trenutku događaja bili u alkoholisanom stanju, a verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun.

- Svađali su se, a situacija je potpuno eskalirala u jednom momentu. Moj klijent je tada otišao do kuhinje, uzeo nož i ubo žrtvu - izjavio je advokat optuženog.



Kako je ranije objavljeno, Mirko Vereš je uboden s leđa. Pretpostavlja se da se u trenutku incidenta okrenuo ka izlazu iz prostorije, kada je osumnjičeni u naletu besa zgrabio nož i zadao mu više uboda.

Uprkos naporima lekara iz hitne pomoći, Vereš je još davao znake života, ali je ubrzo podlegao povredama. Lekari su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt.

U stanu je pronađen i nož za koji se sumnja da je korišćen u zločinu, a nakon zločina, upravo je osumnjičeni pozvao policiju i hitnu pomoć.