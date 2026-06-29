Astrolozi otkrivaju šta najviše nervira svaki horoskopski znak. Ako ovo znate, lakše ćete izbeći nesporazume.

Ovan

Ovnovi ne podnose čekanje i sporu dinamiku. Najviše ih nervira kada ljudi odugovlače, stoje im na putu ili usporavaju stvari. Veoma su takmičarski nastrojeni, pa ih frustrira kada nešto ne ide „baš sada“. Takođe ih može izbaciti tuđa pasivna agresija ili neodlučnost. Kod njih sve mora biti direktno, brzo i bez nepotrebnih komplikacija.

Bik

Bikovi vole rutinu, stabilnost i predvidljivost. Najviše im smetaju nagle promene planova ili poremećaj njihovog ustaljenog ritma. Ako neko poremeti njihov osećaj sigurnosti, to ih može jako iritirati. Takođe im se ne sviđa kada im je poremećena udobnost ili kada stvari ne idu „po planu“. Za njih je mir i kontrola nad svakodnevnim životom ključna.

Blizanci

Blizanci brzo gube interesovanje ako nema mentalne stimulacije. Dosada, rutina i ponavljanje ih najviše nerviraju. Ne vole duge i monotone razgovore ili situacije bez novih informacija. Ako se osećaju „zarobljeno“ u jednoj temi ili mestu, postaju nervozni i nemirni. Stalno traže promenu, kretanje i nove ideje.

Rak

Rakovi su veoma osetljivi i emotivni, pa ih najviše pogađa grubost i neosetljivost. Ne mogu da podnesu kada ljudi ne mare za tuđa osećanja ili se ponašaju hladno i bez empatije. Lako shvataju stvari lično, pa ih posebno pogađa grubost. Takođe ih iritira kada neko ignoriše emocionalnu vezu ili bliskost. Za njih su ključni toplina i razumevanje.

Lav

Lavovi vole da budu primećeni i cenjeni, pa im smeta kada ih neko ignoriše ili ne poštuje. Ne mogu da podnesu kada ih neko prekida ili ne sluša njihove ideje. Takođe ih iritira lenjost i nedostatak ambicije kod drugih. Ako nisu cenjeni, mogu se osećati potcenjeno. Važno im je da osećaju da su vredni i priznati.

Devica

Device su perfekcionisti i veoma im smeta nered i neorganizovanost. Ne vole prljavštinu, haos ili neodgovorno ponašanje. Posebno ih nervira kada ljudi ne rade stvari temeljno ili efikasno. Takođe ne tolerišu grubost i loše manire. Za njih su red, logika i preciznost veoma važni.

Vaga

Vage ne tolerišu sukobe i svađe. Najviše im smeta napetost u odnosima i narušena harmonija. Takođe ih iritira grubost i nepravda. Ne vole ljude koji su neodlučni, ili agresivni i grubi. Za njih su mir i ravnoteža najvažniji.

Škorpija

Škorpije najviše mrze neiskrenost i laži. Ako osete izdaju ili manipulaciju, to ih veoma duboko pogađa. Takođe ne podnose površnost i polovične napore. Veoma su intenzivni, pa očekuju isti nivo ozbiljnosti od drugih. Poverenje im je sve i kada se jednom izgubi, teško ga je vratiti.

Strelac

Strelci ne podnose ograničenja i kontrolu. Ono što ih najviše muči je osećaj da su „zarobljeni“ pravilima ili rutinom. Vole slobodu, pa im smeta kada neko pokuša da ih uspori ili ograniči. Takođe ne vole preterano stroge strukture i dosadu. Pokreće ih avantura i osećaj slobode.

Jarac

Jarčevi su veoma praktični i ne tolerišu neefikasnost. Ono što ih najviše frustrira je gubljenje vremena i loša organizacija. Ne vole kada ljudi rade stvari bez plana ili logike. Takođe ih iritira površnost i neodgovornost. Za njih su produktivnost i disciplina najvažniji.

Vodolija

Vodolije ne vole ograničenja i kontrolu drugih ljudi. Najviše im smeta kada im neko govori šta moraju da rade. Takođe ih iritira zatvoreni umovi i ljudi koji ne prihvataju nove ideje. Rutina i monotonija im brzo dosade. Cene originalnost i slobodu misli, piše 24 sata.hr.

Ribe

Ribe se loše osećaju u haosu i neorganizovanosti. Najviše im smeta nered koji remeti njihov unutrašnji mir. Takođe ih može frustrirati kada ljudi ne pokazuju empatiju ili razumevanje. Veoma su osetljive, pa lako upijaju tuđe emocije. Za njih su mir, mašta i emocionalna sigurnost veoma važni.