Kako se navodi, najmlađi vojnici, nakon upoznavanja sa osnovnim pravilima vojne organizacije, uspešnog adaptiranja na život i rad u kasarnama i položene zakletve, sada prolaze praktičnu obuku na poligonima i u specijalizovanim kabinetima.

Reč je o prvoj fazi prvog perioda vojnog roka, koja je identična za vojnike svih rodova i službi i završava se sredinom jula.

Za to vreme vojnici će se obučiti za upotrebu ličnog naoružanja, vojne opreme i minsko-eksplozivnih sredstava, izvođenje osnovnih taktičkih radnji u napadu i odbrani i obavljanje dužnosti organa unutrašnje službe, kako bi se adekvatno pripremili za obuku za upotrebu borbenih sredstava i vojne opreme svog roda, odnosno službe.

Na kraju ove faze, kako navode, vojnike očekuje provera obučenosti za izvršavanje osnovnih individualnih zadataka, nakon čega sledi premeštaj u centre za specijalističku obuku.

"Iako su tek mesec dana u vojsci, mladi vojnici pokazuju izuzetno zalaganje i visoku motivaciju da savladaju sve sadržaje predviđene programom obučavanja. Mnogi od njih su već izrazili želju da postanu profesionalni vojnici Vojske Srbije, za šta mogu konkurisati još u toku služenja vojnog roka", navodi se u saopštenju, prenosi Tanjug.